【增聘人手】花旗香港商業銀行擬5年增聘100人　首次試循物流、電商行業物色人才

今年初資本市場氣氛暢旺，帶動商業銀行業務，花旗香港上半年的商業銀行收入按年上升20%。隨着集團明年將啟動5年發展計劃，目標全球商業銀行收入5年後倍增，花旗商業銀行香港區主管郭炬廷表示，有信心實際增長較集團目標更高，而配合業務增長，部門計劃增聘100名人手。

郭炬廷表示，上半年商業銀行收入增長，主要由資本市場交投活躍、財資及現金管理服務需求強勁、成功開拓更多服務費收入來源，以及持續吸納到新客所帶動。新增的商業銀行客戶增長雖然較去年稍有放緩，但按年仍升10%至15%。

短期加推遙距貸款功能 不設貸款上限

展望下半年收入動力，他就有信心按年可以達到15%增幅。他指，上半年部門採取行業策略及推出套餐式的基本服務收費模式，成功爭取服務費收入按年增加25%，相信在拓展正確行業並持續提升數碼服務及解決方案均有助提高收入動力，例如短期內將在商業銀行數碼開戶服務「Gateway」上新增遙距貸款申請功能，貸款額不設上限，開放予貸款額一般介乎2000萬至3000萬美元的中型企業。

郭炬廷：料港商業銀行收入 增長高於集團目標

集團提出5年商業銀行業務大計，郭炬廷透露過去5年香港區商業銀行收入的年複合增長率都達到15%，相信香港區要達成倍增的目標並不難。他續指，深信香港仍然擁有獨特優勢，「仍然是好重要的企業清算中心、新股市場、離岸人民幣中心」，加上適當的人手分配、數碼化等策略，相信商業銀行業務增長空間大。

他又透露，目標未來5年部門增聘共100人，約60%將會是前線人員，其餘是後勤的支援人員，並集中在明年及後年招聘，除沿用的實習生招聘計劃，同時會考慮根據擬重點發展的行業招攬業內人才，如物流業、醫療健康及電商等又具有金融知識的人員，以增加團隊的多元性。

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