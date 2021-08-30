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成功逃難至法國 2名阿富汗殘奧選手終抵東京

環球社會熱點 13:54 2021/08/30

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東京傷殘奧運會上周二（24日）正式開幕，阿富汗兩名運動員因當地政局不穩，早前社交媒體稱因無法離開阿富汗需缺席。國際殘奧委員會上周六（28日）表示，兩位阿富汗選手已經抵達東京。

東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場 【下一頁】

《法新社》報道，阿富汗傷殘運動員庫達達迪（Zakia Khudadadi）及拉蘇利（Hossain Rasouli）上周撤離阿富汗，並在法國巴黎國家體育學院（INSEP）接受為期1周的訓練。兩人上周六飛抵日本，準備參加傷殘奧運會比賽。國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）、國際殘奧會運動員委員會主席Chelsey Gotell等官員歡迎2人到來。帕森斯形容，2人參賽是一次極其激動人心的聚會，入住選手村時房間每個人都落淚。

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IPC發言人斯彭斯（Craig Spence）表示，庫達達迪及拉蘇利來到東京實現夢想，並向全球運動員發出強烈的希望信息。他指IPC首要任務任務是確保運動員心理健康，將每日檢查他們的心理健康狀況，並透露2人奧運期間不會接受記者訪問。斯彭斯表示，兩人需接受為期3日的隔離。

阿富汗再陷亂局 兩運動員殘奧夢碎 【下一頁】

據悉，拉蘇利原定參與男子100米比賽，但因缺席上周六預賽，將在周二（31日）參加跳遠比賽。而阿富汗首位女性傷殘奧運選手庫達達迪則會在周四（2日），參加女子跆拳道44至49公斤級別比賽。

責任編輯：李俊儀

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