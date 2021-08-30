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【疫市營商】戶戶送全港最大分店 　「戶戶小廚」進駐葵青區

商業 12:41 2021/08/30

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繼今年6月開設「戶戶小廚」屯門分店後，戶戶送今天（30日）宣布於葵青區開設最大的分店，新店共設十個廚房。（戶戶送圖片）

繼今年6月開設「戶戶小廚」屯門分店後，戶戶送今天（30日）宣布於葵青區開設最大的分店，新店共設十個廚房。全港目前共有六間 「戶戶小廚」分店，廚房數目多達 40 個，預計年底前將另外增設至少兩間分店。

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葵青「戶戶小廚」新店位於貨櫃碼頭路77至81號大鴻輝（葵涌）中心第一期，佔地逾 7,000 平方呎，服務範圍遍及青衣、葵涌、梨木樹、安蔭、大連排、葵芳、美孚及荔景八個地區，覆蓋超過 500,000 名市民。

葵青「戶戶小廚」將設十個廚房，進駐品牌包括戶戶送部分長期餐廳夥伴，例如英國連鎖薄餅店PizzaExpress。除此之外，葵青新店還有在西灣河及尖沙咀各設分店的韓式快餐店李家、主打傳統港式車仔麵的本地食店永年士多，以及香港點心品牌豪隍點心。

數據顯示，葵青區的餐廳人口比率較低，反映區內對外賣服務有一定需求，因此戶戶送認為該區極具增長潛力。公司部分策略餐廳夥伴如PizzaExpress等亦早已表示有興趣進軍該區，故對戶戶送而言，這是一個協助餐廳夥伴擴展版圖和接觸新客的機會。 

根據顧客訂單數據，葵青區需求最大的三種菜式中包括中式、港式及意式美食，因此戶戶送已招攬一些受歡迎的餐廳夥伴加盟「戶戶小廚」新店。 

戶戶送香港區發言人表示：「隨著外賣越趨成為大多數人的首選，我們已預撥資金在今年內增設更多『戶戶小廚』分店。而在今年的擴張計劃中，新界及九龍會是我們的重點地區。」

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責任編輯：李智美

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