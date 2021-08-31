【業績｜港口】招商局港口半年多賺2倍中期息增至0.22港元　股價升半成

▲ 【業績｜港口】招商局港口半年多賺2倍 中期息增22%至0.22港元

受惠全球貨運回暖，招商局港口 （00144） 公布，半年盈利增兩倍至47.11億元。剔除按公允價值變動計入損益的金融、投資物業公允價值和出售聯營公司部分權益，招商局港口上半年經常性溢利按年增2.2倍至45.3億元，當中來自港口業務的溢利增1倍至44.48億元。該股周二造好，現升4.7%，最新報12.56元，成交額1630萬元。

招商局上半年每股基本盈利1.2867港元，按年增1.87倍。招商局擬派22港仙中期息，較去年同期增22%。

招商局上半年完成集裝箱吞吐量6651萬個TEU（標準貨櫃），按年增21%，完成散雜貨吞吐量2.84億噸，按年增43%。

招商局期內收入按年增39%至56.6億港元，毛利增58%至26.47億元。聯營公司貢獻溢利增1.9倍至41.45億元。

招商局預計，下半年海外主要經濟體的疫情形勢有望緩解，海外供應鏈將得到修復，一定程度減弱中國的生產替代效應，令中國出口增速邊際放緩，但全年出口對經濟的支撐將保持強勁。不過，公司指，隨著全球經濟體逐步復蘇回暖將對全球貿易發展帶來積極影響， 預計集裝箱海運需求將同步得到提升，引述行業報告料全球集運量2021年可增6%，相當於達到2.06億TEU。

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編輯：麥德銘

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