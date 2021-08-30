【業績｜物管股】融創服務上半年多賺1.5倍　股價半日升逾7%

▲ 融創服務上半年多賺1.5倍，不派息。

融創服務 （01516） 上半年多賺154.4%至6.1億元（人民幣，下同），淨利潤率按年提升約5個百分點至約19%，不派息。期內，收入按年升85.4%至33.2億元，其中物業管理服務收入升94.3%至20.5億元，佔總收入約61.6%。融創服務半日升7.3%，中午收市報22.2港元，成交約1.2億港元。

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期內，非業主增值服務按年升60.4%至10.8億元，主因諮詢及其他非業主增值服務和房產中介服務收入增加；社區生活服務升206.5%至1.9億元。

毛利率方面，上半年物業管理服務、非業主增值服務、社區生活服務分別升4.6、6.1及7.4個百分點，至26.1%、38.1%及42.9%。

截至6月底止，在管建築面積約為1.73億平方米，合約建築面積約為3.22億平方米，其中來自第三方的面積佔比約為32.2%。上半年融創服務集團完成對彰泰服務的併購，獲取合約建築面積約2,595萬平方米，在管建築面積約1,222萬平方米。

集團將深耕並繼續提升已進入城市的服務密度，重視並加大非 住業態服務能力及市場份額的持續發掘，細化非住業務細分架 構，加強非住業務專業人才的儲備和培養，加速非住業務的標準體系建 立及數字化系統建設。

收併購方面，將綜合集團發展戰略需求及長期健康持續發展的根本邏輯，選擇高質量的區位、項目、團隊及對集團新業務能力有戰略助力的標的。

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編輯：袁諾曦