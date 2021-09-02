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【美股期貨】就業數據前夕　道指期貨升61點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

股市 19:55 2021/09/02

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歐元區通脹飆升，7月PPI按月升2.3%，創歷史新高，歐洲股市變動不大。加密貨幣飆升，比特幣曾重上5萬美元關。美股期貨向上，美國今日將公布上周初領失業救濟人數、7月耐用品訂單、工廠訂單及貿易收支等數據。

【你可能有興趣：美國明公布非農就業數據對後市影響】（↓Time code：40'15"）

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【19：55】道指期貨升61點，納指期貨升近0.3%。

【17：28】道指期貨升53點，納指期貨升0.2%。

【17：27】比特幣曾重上5萬美元，據Coindesk數據，現升近5%，報49894美元。以太幣同升逾5%，報3734美元。

【17：23】英股跌5點，報7144點。法股升5點，報6764點。德股升4點，報15828點。

【17：00】【經濟數據】歐元區7月PPI按月升2.3%　創歷史新高

【12：19】道指期貨跌46點，報35265點；標指期貨跌3點，納指期貨微跌1點或0.01%，報15609點。

【11：52】Tesla馬斯克指Roadster交貨日子押後至2023年　供應鏈瓶頸問題未解決

【07：52】美國司法部據報準備對Google就數字廣告業務提起反壟斷訴訟

 

==以下9月1日（周三）股市==

美國ADP新增職位少於預期，持續的招聘遇到挑戰，既反映疫情對經濟的拖累，同時反映儲局的收水步伐未必急速，美滙指數進一步回軟，道指微跌，標指微升，納指破頂。

【今早9時《ET開市直擊》獨立股評人唐牛為你分析市況做好開市準備，歡迎留言問股】（立即點擊

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就業數據遠遜預期，拖累道指收市跌48點，報35312點；標指升1點，報4524點；納指升50點，報15309點。

蘋果公司獲上調投資評級，反映iPhone需求的趨勢強勁，蘋果股價升0.5%。亞馬遜宣布增聘4萬人手，股價漲0.2%。

俗稱小非農的8月ADP私人就業職位，新增37.4萬個，遜預期的62.5萬個，前值7月數字向下修訂，由33萬個修訂為32.6萬個。惟市場有信心全球央行繼續提供足夠經濟刺激推動經濟增長，即使Delta變種病毒威脅重臨，納指周三再創新高。

市場觀望8月非農就業數據將於周五發布，市場預期增加72萬個職位，以及失業率降至5.2%。紐約12月期金收報1,816美元，跌0.1%。美匯指數報92.46，跌0.17%。

美國航空業旅客數量下跌至3個月以來最低，反映Delta變種病毒肆虐的衝擊，也讓業界憂慮商務旅客回升勢頭可能受阻。

輝瑞（Pfizer）公布，開展口服治療新冠病毒的藥物中期至後期測試，對象包括病徵輕微而毋須住院的成年感染者。

伊拉克石油部長Ihsan Abdul Jabbar發布聲明稱，OPEC+同意從10月開始逐步增加石油產量，將日產量提高40萬桶，並將繼續關注市場任何動向。 伊拉克希望市場在所有成員國的合作下，在下一階段保持穩定。伊拉克將支持所有有利於石油市場穩定的協議。紐約油收高0.1%

美國8州支持在蘋果錢包中　加入駕照和身份證

OPEC+決定維持每月增產40萬桶/日的時間表

【美國經濟數據】8月「小非農」ADP私人職位新增37.4萬個 遠遜預期

亞馬遜計劃全球招聘　涉5.5萬個技術職位

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即市走勢︰

【02：32】伊拉克石油部長表示OPEC+將從10月份開始，把每個月石油產量提高40萬桶/日。

【02：31】紐約 10月原油期貨收漲0.09美元，漲幅0.13%，報68.59美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收跌0.04美元，跌幅0.06%，報71.59美元

【02：00】道指升11點， 報35372點；納指漲115點，報15374點，即市曾最多升120點或0.8%， 至高見15379點新高；標指升13點， 報4536點

【01：50】紐約 12月黃金期貨收跌0.1%，報1816.00美元。

【01：28】世衛組織：上周全球新增新冠肺炎確診病例數，兩個多月以來首次下降。

【01：15】聯儲局周三（9月1日）逆回購工具使用規模為1.084萬億美元。

【01：01】紐約期油轉漲，現報68.51美元，此前一度跌近2%

【00：50】道指升22點， 報35383點；納指升111點或0.7%，報15370點，早段曾升113點至15372點新高；標指升10點，報4533點

【00：14】在OPEC會議之前，美國銀行全球大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch稱，明年全球原油產量可能增加近200萬桶/日

【00：07】歐洲央行圍繞必要的氣候數據向銀行業發送機密文件，要求銀行業準備好面對氣候變化壓力測試，考驗可能會傷害到銀行機構的開支。
歐洲央行將研究銀行投資組合中利潤與碳排放之間的關聯性。

【22：37】蘋果股價高見154.52美元，創新高

【21：30】道指跌9點，標指及納指分別升0.2%及0.5%。

【20：30】8月「小非農」ADP私人職位新增37.4萬個 遠遜預期，美滙指數下跌

【12：12】道指期貨升85點，報35445點；標指期貨升11點，報4534點；納指期貨升29點或0.2%，報15612點。

【11：52】Windows 11將於10月5日面市　符合條件PC可免費升級

【11：52】Cathie Wood旗下ARK申請推出主打透明度的ETF　追蹤指數不含酒精、賭博、煙草等行業

【10：59】蘋果新Apple Watch設計複雜　傳生產出問題要推遲　

【10：15】摩根士丹利一個月後再度加薪　初級銀行家底薪加至85萬元

***

【買美股點揀 3隻美股值得留意】（點擊37’18＂）

==以下8月31日（周二）股市==

美國消費者信心指數降至6個月低位，投資者觀望本周公布多項經濟數據，美股三大指數高位拉鋸，在業績高峰期過後，市場正在等待新的催化劑。

聯儲局周二逆回購規模1.19萬億美元，創歷史新高。道指收市跌39點，報35360點；標指跌6點，報4522點；納指跌6點，報15259點。美元滙價跌至逾3周低位。

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蘋果秋季發布會據悉將在9月14日登場，除了主角iPhone 13系列之外，Apple Watch智能手錶屆時將會亮相。據報Apple Watch 7生產被推遲，主要由於設計過於複雜，導致品質出現問題，代工廠暫停生產，蘋果已要求零件供應商推遲發貨。蘋果股價回吐0.84%，報151.83美元。

國際油價回落，布蘭特期油報71.59美元，跌0.9%，紐約期油跌至68.52美元，跌1%。有迹象顯示，颶風艾達（Ida）沒有長久影響墨西哥灣原油開採，盡管煉油廠產能復甦速度緩慢，但汽油價格也維持穩定。

美國8月諮商會消費者信心指數降至113.8，遜預期的123，顯示Delta變種病毒和物價偏高均讓民眾對美國經濟前景感憂心。
 

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即市走勢︰

【0：49】道指升18點，納指升3點。

【23：00】道指升9點，納指跌0.2%。

【22：16】道指轉升13點，納指和標指從歷史新高回落，納指跌近0.4%，標指跌4點或0.1%。蘋果（美：AAPL）昨破頂後，今跌逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌50點，標指跌5點，納指跌25點或近0.2%。

【19：28】道指期貨升19點，納指期貨升7點。

【12：12】道指期貨升26點，報35425點；標指期貨升4點，報4533點；納指期貨升5點或0.04%，報15610點。

【10：58】PayPal據悉考慮推出自家股票交易平台

【10：42】蘋果iPhone13發布前併購　購經典音樂串流平台Primephonic、明年推專屬App

【08：35】Zoom季績勝預期惟增長放緩　股價盤後跌逾12%

 

==以下8月30日（周一）股市==

隨着儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）放鴿，暗示不急於加息，美債息回落至1.3厘水平，美股標指和納指又新高，蘋果破頂漲3%。道指反覆，收市跌55點，報35399點。標指報4528點，漲0.43%。納指漲0.9%，報15265點。

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大型科網股受捧，蘋果（美：AAPL）創新高，市值突破2.5萬億美元。知名分析師、天風證券郭明錤在研究報告中指，iPhone 13或將支持低軌道衛星通訊；據科技媒體MacRumors報道，蘋果周一（30日）宣布已收購古典音樂串流平台Primephoni，並將其併入Apple Music。

金融科技公司Affirm宣布與亞馬遜合作，讓後者客戶提供先買後付服務，Affirm股價飆46.7%，亞馬遜升2.2%。

市場注視本周石油出口國組織及盟友（OPEC+）召開會議，紐約期油漲0.68%，報69.21美元；布蘭特期油亦升0.97%，收市報73.41美元。

數據方面，美國7月二手房待完成銷售指數出人意料連續第二個月下降，按月下降1.8%，至110.7，是三個月最低水平，遜市場預期增長0.4%。

美7月二手樓待完成銷售指數遜預期 連跌兩個月

PayPal據悉考慮推出股票交易平台 股價曾升4%

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焦點新聞︰

【美國經濟數據】美8月達拉斯聯儲商業活動指數遜預期　7月成屋簽約銷售按月跌1.8%

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據　儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

即市走勢︰

【02：55】道指跌5點， 報35450點；納指升152點或1%， 報15282點；標指升24點或0.6%， 報4534點；亞馬遜即市曾升2.85%， 至高見3,445美元，暫升2.67%

【02：31】紐約10月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.68%，报69.21美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.98%，報73.41美元

【02：02】美股午市個別發展，納指維持逾百點升幅，暫升155點或1%， 報15284點， 即市曾升最多341點或2.3%， 至高見15287點；標指升26點， 報4535點， 即市曾最多升67點 ， 至高見4537點 ； 道指跌2點

【01：47】納指漲幅擴大至1%，熱門科技股造好，蘋果漲逾3%、亞馬遜漲2.5%帶動大市走高。Affirm漲逾42.7%，推特漲約2.2%，Facebook漲約2.0%，特斯拉漲逾1.6%，優步（Uber）則跌3.0%。

【01：44】紐約 12月黃金期貨收跌0.4%，報1812.20美元。

【00：21】道指升13點，納指升125點或0.8%， 報15254點，標指升24點或0.6%，報4534點

【23：46】支付公司PayPal股價漲幅擴大至2.8%，此前CNBC報道稱，該公司正探索向美國消費者提供股票交易平台。為此，PayPal已經聘用一名長期從事券商業務的人員，以主導其先前並不被外界重視的「Invest at PayPal」。網紅券商Robinhood目前跌3.3%，Schwab跌2.2%。

【23：11】納指和標指升幅擴大。道指升41點，納指升0.85%，標指升0.6%。蘋果升逾2%破頂。

【22：15】納指升0.6%，領漲大市，因資金買入巨型科網股。蘋果（美：AAPL）漲2%，逼近歷史新高。微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）同升逾1%。

【21：30】美股開市，道指升40點，報35496點；標指升7點，報4516點；納指升47點或0.3%，報15177點。

【19：14】道指期貨升9點，納指期貨升0.1%或19點。

【17：53】歐股普遍造好，英股升0.3%、法股升逾0.1%、德股升0.2%。

【17：51】道指期貨升8點，標指期貨升2點，納指期貨升0.1%或18點。10年期美債息報1.3厘。

【12：11】道指期貨升24點，報35479點；標指期貨升3點，報4512點；納指期貨升12點或近0.1%，報15445點。

【07：30】電動車初創Rivian申請在美上市　估值或高達800億美元

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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