【美股收市】消費信心半年低 美股稍回吐 儲局逆回購新高

美國消費者信心指數降至6個月低位，投資者觀望本周公布多項經濟數據，美股三大指數高位拉鋸，在業績高峰期過後，市場正在等待新的催化劑。

聯儲局周二逆回購規模1.19萬億美元，創歷史新高。道指收市跌39點，報35360點；標指跌6點，報4522點；納指跌6點，報15259點。美元滙價跌至逾3周低位。

蘋果秋季發布會據悉將在9月14日登場，除了主角iPhone 13系列之外，Apple Watch智能手錶屆時將會亮相。據報Apple Watch 7生產被推遲，主要由於設計過於複雜，導致品質出現問題，代工廠暫停生產，蘋果已要求零件供應商推遲發貨。蘋果股價回吐0.84%，報151.83美元。

國際油價回落，布蘭特期油報71.59美元，跌0.9%，紐約期油跌至68.52美元，跌1%。有迹象顯示，颶風艾達（Ida）沒有長久影響墨西哥灣原油開採，盡管煉油廠產能復甦速度緩慢，但汽油價格也維持穩定。

美國8月諮商會消費者信心指數降至113.8，遜預期的123，顯示Delta變種病毒和物價偏高均讓民眾對美國經濟前景感憂心。



港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【0：49】道指升18點，納指升3點。

【23：00】道指升9點，納指跌0.2%。

【22：16】道指轉升13點，納指和標指從歷史新高回落，納指跌近0.4%，標指跌4點或0.1%。蘋果（美：AAPL）昨破頂後，今跌逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌50點，標指跌5點，納指跌25點或近0.2%。

【19：28】道指期貨升19點，納指期貨升7點。

【12：12】道指期貨升26點，報35425點；標指期貨升4點，報4533點；納指期貨升5點或0.04%，報15610點。

【10：58】PayPal據悉考慮推出自家股票交易平台

【10：42】蘋果iPhone13發布前併購 購經典音樂串流平台Primephonic、明年推專屬App

【08：35】Zoom季績勝預期惟增長放緩 股價盤後跌逾12%

==以下8月30日（周一）股市==

隨着儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）放鴿，暗示不急於加息，美債息回落至1.3厘水平，美股標指和納指又新高，蘋果破頂漲3%。道指反覆，收市跌55點，報35399點。標指報4528點，漲0.43%。納指漲0.9%，報15265點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大型科網股受捧，蘋果（美：AAPL）創新高，市值突破2.5萬億美元。知名分析師、天風證券郭明錤在研究報告中指，iPhone 13或將支持低軌道衛星通訊；據科技媒體MacRumors報道，蘋果周一（30日）宣布已收購古典音樂串流平台Primephoni，並將其併入Apple Music。

金融科技公司Affirm宣布與亞馬遜合作，讓後者客戶提供先買後付服務，Affirm股價飆46.7%，亞馬遜升2.2%。

市場注視本周石油出口國組織及盟友（OPEC+）召開會議，紐約期油漲0.68%，報69.21美元；布蘭特期油亦升0.97%，收市報73.41美元。

數據方面，美國7月二手房待完成銷售指數出人意料連續第二個月下降，按月下降1.8%，至110.7，是三個月最低水平，遜市場預期增長0.4%。

美7月二手樓待完成銷售指數遜預期 連跌兩個月

PayPal據悉考慮推出股票交易平台 股價曾升4%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美國經濟數據】美8月達拉斯聯儲商業活動指數遜預期 7月成屋簽約銷售按月跌1.8%

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

即市走勢︰

【02：55】道指跌5點， 報35450點；納指升152點或1%， 報15282點；標指升24點或0.6%， 報4534點；亞馬遜即市曾升2.85%， 至高見3,445美元，暫升2.67%

【02：31】紐約10月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.68%，报69.21美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.98%，報73.41美元

【02：02】美股午市個別發展，納指維持逾百點升幅，暫升155點或1%， 報15284點， 即市曾升最多341點或2.3%， 至高見15287點；標指升26點， 報4535點， 即市曾最多升67點 ， 至高見4537點 ； 道指跌2點

【01：47】納指漲幅擴大至1%，熱門科技股造好，蘋果漲逾3%、亞馬遜漲2.5%帶動大市走高。Affirm漲逾42.7%，推特漲約2.2%，Facebook漲約2.0%，特斯拉漲逾1.6%，優步（Uber）則跌3.0%。

【01：44】紐約 12月黃金期貨收跌0.4%，報1812.20美元。

【00：21】道指升13點，納指升125點或0.8%， 報15254點，標指升24點或0.6%，報4534點

【23：46】支付公司PayPal股價漲幅擴大至2.8%，此前CNBC報道稱，該公司正探索向美國消費者提供股票交易平台。為此，PayPal已經聘用一名長期從事券商業務的人員，以主導其先前並不被外界重視的「Invest at PayPal」。網紅券商Robinhood目前跌3.3%，Schwab跌2.2%。

【23：11】納指和標指升幅擴大。道指升41點，納指升0.85%，標指升0.6%。蘋果升逾2%破頂。

【22：15】納指升0.6%，領漲大市，因資金買入巨型科網股。蘋果（美：AAPL）漲2%，逼近歷史新高。微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）同升逾1%。

【21：30】美股開市，道指升40點，報35496點；標指升7點，報4516點；納指升47點或0.3%，報15177點。

【19：14】道指期貨升9點，納指期貨升0.1%或19點。

【17：53】歐股普遍造好，英股升0.3%、法股升逾0.1%、德股升0.2%。

【17：51】道指期貨升8點，標指期貨升2點，納指期貨升0.1%或18點。10年期美債息報1.3厘。

【12：11】道指期貨升24點，報35479點；標指期貨升3點，報4512點；納指期貨升12點或近0.1%，報15445點。

【07：30】電動車初創Rivian申請在美上市 估值或高達800億美元

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩