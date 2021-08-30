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【美股市況】道指跌75點　標指納指破頂　蘋果漲2%、微軟亞馬遜升逾1%（不斷更新）

股市 22:15 2021/08/30

分享：

美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾在上周五央行年會上，暗示不急於加息，亦未談及收水時機，美股標指和納指再破頂。資金追入大型科網股，蘋果（美：AAPL）漲2%，逼近歷史新高。微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）同升逾1%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據　儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

即市走勢︰

【22：15】納指升0.6%，領漲大市，因資金買入巨型科網股。蘋果（美：AAPL）漲2%，逼近歷史新高。微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）同升逾1%。

【21：30】美股開市，道指升40點，報35496點；標指升7點，報4516點；納指升47點或0.3%，報15177點。

【19：14】道指期貨升9點，納指期貨升0.1%或19點。

【17：53】歐股普遍造好，英股升0.3%、法股升逾0.1%、德股升0.2%。

【17：51】道指期貨升8點，標指期貨升2點，納指期貨升0.1%或18點。10年期美債息報1.3厘。

【12：11】道指期貨升24點，報35479點；標指期貨升3點，報4512點；納指期貨升12點或近0.1%，報15445點。

【07：30】電動車初創Rivian申請在美上市　估值或高達800億美元

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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