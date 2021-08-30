【美股市況】道指升41點　納指升0.8%　蘋果漲2.3%破頂、亞馬遜升2.7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾上周五在央行年會上暗示不急於加息，疫情時期的政策支持將謹慎和逐步撤回，美股標指和納指再創歷史新高。大型科網股受捧，蘋果（美：AAPL）漲逾2%，創下歷史新高。知名分析師、天風證券郭明錤在研究報告中指，iPhone 13或將支持低軌道衛星通訊。

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焦點新聞︰

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

即市走勢︰

【23：11】納指和標指升幅擴大。道指升41點，納指升0.85%，標指升0.6%。蘋果升逾2%破頂。

【22：15】納指升0.6%，領漲大市，因資金買入巨型科網股。蘋果（美：AAPL）漲2%，逼近歷史新高。微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）同升逾1%。

【21：30】美股開市，道指升40點，報35496點；標指升7點，報4516點；納指升47點或0.3%，報15177點。

【19：14】道指期貨升9點，納指期貨升0.1%或19點。

【17：53】歐股普遍造好，英股升0.3%、法股升逾0.1%、德股升0.2%。

【17：51】道指期貨升8點，標指期貨升2點，納指期貨升0.1%或18點。10年期美債息報1.3厘。

【12：11】道指期貨升24點，報35479點；標指期貨升3點，報4512點；納指期貨升12點或近0.1%，報15445點。

【07：30】電動車初創Rivian申請在美上市 估值或高達800億美元

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

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責任編輯︰梁浩碩