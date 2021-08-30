【美股動態】道指期貨續升24點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾暗示不急於加息，美股上周五造好，道指升242點，美股期貨周一於亞洲時段續向好，道指期貨升24點，納指期貨升近0.1%。美國今日將公布7月成屋待完成銷售數據、8月達拉斯聯儲製造業指數。另外，德國將公布8月CPI初值。

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焦點新聞︰

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

即市走勢︰

【12：11】道指期貨升24點，報35479點；標指期貨升3點，報4512點；納指期貨升12點或近0.1%，報15445點。

【07：30】電動車初創Rivian申請在美上市 估值或高達800億美元

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

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責任編輯︰梁浩碩