【Windows 11】哪些Windows 10用戶可免費升級？　微軟推新版檢查工具

▲ 為了讓 Windows 10 用戶知道自己的電腦能否升級至 Windows11，微軟（Microsoft）最近公布新的電腦健康狀況檢查工具，針對不同 Windows 10 作業系統，推薦適用的版本，減少下載出錯的機會。（Microsoft）

為了讓 Windows 10 用戶知道自己的電腦能否升級至 Windows11，微軟（Microsoft）最近公布新的電腦健康狀況檢查工具，針對不同 Windows 10 作業系統，推薦適用的版本，減少下載出錯的機會。

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該檢查工具提供：64位元、ARM 或 32 位元、S Mode各版本的專用檢查工具安裝連結。用戶可開啟 Windows 10 系統的開始選單，點選「設定」，接著按下「系統」，再點選左邊選單最下方的「關於」，即看查看電腦裝置的系統類型屬於哪個位元版本。

較早時微軟公布 Windows 11 最低系統要求規格的更新文章中，也同步宣布重新上架電腦健康情況檢查工具。不過現時在該的頁面中，只顯示「即將推出」的字樣。目前該工具暫時只有「預覽版」，想搶先使用的用家可以到微軟官網安裝電腦健康情況檢查工具。

安裝程式後，畫面會顯示電腦健康情況概覽，點擊「立即檢查」，並使用微軟帳號登入，約數秒後就會出現此電腦裝置是否符合升級 Windows 11 需求的結果。

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記者：廖淑瑩