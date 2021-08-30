【業績】建滔上半年多賺3.8倍派中期息0.56元　建滔積層板派中期息30仙

建滔集團 （00148） 上半年純利升378%至50.6億元，每股基利4.573元，派中期息0.56元，較去年同期升1倍。另外，建滔積層板 （01888） 中期純利按年升358%至33.6億元，每股盈利107.6港仙，派中期息30港仙，去年同期中期息連特別息則達2元。

建滔積層板指出，環球電子產品消費強力反彈，下游電子市場掀起消費熱潮，推動覆銅面板銷售量大幅提升。期內，建滔積層板收入139.2億元，按年升105%；當中覆銅面板部門營業額上升109%至138.2億元，EBITDA急增223%至43.6億元。該公司料，下半年市場對覆銅面板需求穩中有升，覆銅面板產品價格持續向好。

建滔集團其他業務方面，印刷線路板門營業額上升51%至64.6億元，EBITDA上升54%至9.3億元，公司指在5G商用、遠程辦公、新能源汽車以及人工智能帶動的行業發展浪潮中尤為受益，銷量創下同期新高，產品平均售價持續上升，有效轉嫁覆銅面板價格上漲帶來的成本增加，亦實現了利潤空間的擴張。化工部門方面，營業額上升47%至75.5億元，EBITDA大幅上升346%至21.2億元。

房地產部門方面，營業額下降88%至5.8億元，EBITDA降78%至4.3億元，主要因為期內交付單位數量減少，可入賬收入以租金為主。

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編輯：吳敏芳