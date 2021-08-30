【業績│食品股】日清食品半年少賺4.2%、不派息　擬斥最多1.2億元回購股份　午後升3.5%

▲ 日清食品（01475）公佈中期業績。

日清食品（01475）中午公佈中期業績，上半年純利按年跌4.2%至1.71億元，收入按年增6.8%，至18.54億元，集團解釋，收入增加主要因中國業務收入持續上升，但受部分收入則受香港業務消費減少所抵銷。每股基本盈利減少至15.94港仙。與去年一樣，擬不派中期息。

日清午後升逾3%，至1時25分，最新報5.33元，升3.5%。

由於關鍵原材料價格按年上升，集團上半年毛利率下降至31.9%。香港業務拖累上半年表現，來自香港業務的收入按年減少3.7%，至6.82億元，集團解釋，主要原因為期內不再如去年疫情般，產品需求突然急增，特別是袋裝即食麵及冷凍食品。

日清食品斥1.9億大埔建智能生產線，詳見﹕【下一頁】

不過，來自中國的業務收入則按年增14.1%至11.7億元，以人民幣計則按年增4.8%。目前來自中國業務的收入佔集團收入63.2%。

截至6月底，集團員工總數約為3450名，比去年底減少50名。

展望未來，集團表示，原材料價格波動將繼續影響業務，但公司仍對各地區的長期業務發展持審慎樂觀的態度。日清指，就香港地區而言，由於缺乏入境旅客消費，相信當地零售業仍充滿挑戰，但預計消費券推出後，將有助短期內刺激本地消費，特別是食品雜貨等小額物品。從中期來看，疫苗接種率提高亦有助經濟重拾動力。

另外，日清亦宣布，擬根據回購授權行使權力，視乎市況及公司於有關時間的實際需求，在公開市場回購不超過1.07億股股份，相當於2021年6月4日股東大會當日的已發行股份總數之10%。 公司目前的財務狀況穩健。建議股份回購會由公司內部資源撥付，總金額最高1.2億元。

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編輯﹕賴奕羚