【iPhone 13】郭明錤：iPhone 13支援低軌衛星通訊　毋須依賴4G通訊

近日有關iPhone 13的消息不斷，號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表的最新報告更指出，iPhone 13將會支援低軌衛星通訊（LEO），即用戶可以在沒有4G或5G覆蓋範圍內，透過衛星通訊通話及傳訊。

郭明錤分析，由蘋果的成長歷史可見，網路規格升級對硬件提供創新用戶體驗不可或缺，例如iPhone或iPod的成功都與有線寬頻、3G及4G 網路技術革命密不可分。他表示，由於蘋果看好衛星通訊趨勢，所以早前已成立特定團隊，研究與開發相關技術與應用。

他預測，iPhone 13的硬件規格可支援低軌衛星通訊，如果蘋果開放相應的軟件功能，iPhone 13用戶便可以在沒有4G或5G的涵蓋範圍，透過衛星通訊。

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由於低軌衛星被認為是未來6G的融合與互補，他又指出，最有可能與蘋果合作的低軌道衛星服務廠商為美國電訊服務商Globalstar、馬斯克（Elon Musk）的星鏈計劃Starlink，以及負責中國市場的衛星通訊服務商中國衛通也值得投資人關注。

他還提到，蘋果現在正面臨低軌道衛星通訊與5G（毫米波，mmWave）的網路技術革命。如果蘋果可善用這兩個網路技術，未來還可與新產品 如Apple Car與物聯網（IoT）配件等整合，提供創新體驗。

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責任編輯：張寶燕