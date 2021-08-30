  • 32°C
香港時間 : 2021830日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

撤離阿富汗限期將至 塔利班續允合資格人士離開

環球社會熱點 13:11 2021/08/30

分享：

美國等西方部隊將於周二（31日）全面撤軍阿富汗，但仍有大批合資格離開人士滯留當地。美國等多國周日（29日）發表聯合聲明指，塔利班確認，容許持有有效文件的合資格人士，於撤軍期限結束後仍可離開阿富汗。

各國撤離阿富汗進度 英法宣布結束撤離 【下一頁】

美國、英國等超過90個國家周日發表聯合聲明，表示塔利班保證所有外國公民、以及持有有效許可的阿富汗民，於撤軍期限屆滿後仍可以在安全有序的方式自由離開阿富汗。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周日指，若塔利班想獲得國際承認及援助資金，必須要為想要離開的人士提供安全通道。外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，將於周一與卡塔爾、土耳其、七國集團及北約成員國出席由美國主持的會議，尋求確保塔利班遵守其允許合資格人士離開撤離阿富汗的承諾。

塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站 【下一頁】

此外，聯合國安理會周日透露，憂慮與西方有聯繫的阿富汗人處境，周一將會舉行會議討論塔利班撤離承諾。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 表示，法國與英國將向聯會國安理會提交緊急決議，呼籲塔利班於喀布爾（Kabul）機場設立安全區，以便繼續進行撤離工作。

責任編輯：郭麗明

相關文章

13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接
今日
13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接
【新冠疫苗】以色列全面開放 12歲以上打加強劑
今日
【新冠疫苗】以色列全面開放 12歲以上打加強劑
美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童
今日
美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童
美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職
今日
美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職
加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診
今日
加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診

你可能感興趣

13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接
今日 12:18
13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接
【新冠疫苗】以色列全面開放 12歲以上打加強劑
今日 11:35
【新冠疫苗】以色列全面開放 12歲以上打加強劑
美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童
今日 11:00
美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童
政治 網絡熱話 阿富汗 美國 機場 英國

上一篇文章

塔利班最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月30日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月30日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月30日 時間13:00）
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
喀布爾機場附近再傳爆炸聲 有指美方瓦解一次自殺式襲擊（不斷更新）
喀布爾機場附近再傳爆炸聲 有指美方瓦解一次自殺式襲擊（不斷更新）
加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診
加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家