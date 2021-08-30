撤離阿富汗限期將至 塔利班續允合資格人士離開

美國等西方部隊將於周二（31日）全面撤軍阿富汗，但仍有大批合資格離開人士滯留當地。美國等多國周日（29日）發表聯合聲明指，塔利班確認，容許持有有效文件的合資格人士，於撤軍期限結束後仍可離開阿富汗。

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美國、英國等超過90個國家周日發表聯合聲明，表示塔利班保證所有外國公民、以及持有有效許可的阿富汗民，於撤軍期限屆滿後仍可以在安全有序的方式自由離開阿富汗。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周日指，若塔利班想獲得國際承認及援助資金，必須要為想要離開的人士提供安全通道。外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，將於周一與卡塔爾、土耳其、七國集團及北約成員國出席由美國主持的會議，尋求確保塔利班遵守其允許合資格人士離開撤離阿富汗的承諾。

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此外，聯合國安理會周日透露，憂慮與西方有聯繫的阿富汗人處境，周一將會舉行會議討論塔利班撤離承諾。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 表示，法國與英國將向聯會國安理會提交緊急決議，呼籲塔利班於喀布爾（Kabul）機場設立安全區，以便繼續進行撤離工作。

責任編輯：郭麗明