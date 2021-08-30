13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接

極端組織ISIS-K上周四（26日）於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，造成包括13名美軍等多人死傷。殉職美軍的遺體周日（29日）運抵美國，美國總統拜登率官員迎接。是次為拜登上任後，首次親自迎接殉職美軍遺體，拜登早前亦慰問殉職美軍家屬。

美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職 【下一頁】

當地時間周日早上約8時，運載13具在喀布爾機場殉職美軍遺體抵達美國達拉華州（Delaware）。拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）率領美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等官員在機場迎接。是次為拜登首次以美國總統身份，迎接殉職軍人遺體回國，事情並未提早公布行程。

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運輸過程耗時約40分鐘，工作人員將蓋有美國國旗的靈柩，逐一從飛機運至車上。每次靈柩經過，拜登等人就將右手放在左邊胸前，以向陣亡士兵致敬。《紐約時報》報道，拜登不時低頭閉上雙眼，似乎在祈禱。

喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲 【下一頁】

拜登早前指曾與殉職軍人家屬會面，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）同時指，周二（31日）撤軍限期過後，美國將繼續參與阿富汗事務。他接受美國媒體訪問透露，拜登將繼續部署無人機襲擊，協助美國公民及阿富汗盟友離開。他指拜登將與軍方討論，利用一切方法確保美軍安全。

責任編輯：李俊儀