【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）

▲ 商湯科技0020周二招股 入場費4030.2元、引入8基投

本港人工智能公司商湯集團（新上市編號：00020，SenseTime），今日（12月7日）開始招股，據銷售文件，商湯集團全球發售15億股，招股價介乎3.85至3.99元，最高集資59.85億元，一手1000股，入場費4030.2元。商湯集團在昨日開始建簿，據報國際配售已經錄得足額認購。商湯集團預計將在本周五（12月10日）截止認購，12月17日掛牌。

商湯集團招股詳情

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商湯集團早前曾傳出將集資10億至20億美元（約78億至156億港元），惟是次招股最終集資額縮至57.75億至59.85億元，中金、海通及滙豐為商湯科技的聯席保薦人。

引入九位基石投資者 認購逾一半股份

據消息指，商湯集團是次招股引入9位基石投資者，合共認購4.5億美元，當中包括中國國有企業結構調整基金、上海國盛、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、廣發基金、Pleiad Funds、WT Fund、Focuster Capital以及Hel Ved Capita。

據消息人士指，商湯集團計劃出售擴大後股本約4.5%，估值介乎1283億至1330億元，基石投資者會認購逾一半的流通股。據指，市況具挑戰，加上投資者憂慮中國監管機構對科技公司的整頓，導致商湯科技決定在港出售較少股份。

青瓷遊戲6633今日起招股，一手入場費約7071元【下一頁】

商湯集團計劃將集資所得資金的60%用於研發與開發，包括投資集中量產人工智能模型的SenseCore，以及產品開發和其他技術研究；15%將用於業務拓展；15%將用於潛在戰略投資及收購機會；其餘10%將用於運營資金及一般企業用途。

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上半年股東應佔虧損37億元 按年收窄三成

據最新提交的招股文件，截至2021年上半年，商湯收入為16.5億元（人民幣．下同），按年增長91.8%。股東應佔虧損37億元，去年同期為蝕53.2億元。

文件引述弗若斯特沙利文報告， 全球人工智能軟件市場規模預期將於2025年達到1,218億美元，自2020年起計複合年增長率達31.9%。

商湯集團早於8月底已向港交所 （00388） 提交初步招股文件。商湯集團指出，中國收緊科技監管制度對其香港首次公開發行（IPO）計劃的投資者構成一個主要風險，但目前無法量化影響。

據商湯集團8月底的初步招股書表示，中國不斷變化的法規，特別是針對敏感數據處理方式的法規，可能會影響其業務，但公司無法量化新規則的影響。「我們現階段無法預測修訂草案的影響，我們將密切關注和評估規則制訂過程中的發展......修訂草案的影響仍不確定修訂草案是否適用於本公司的業務、或未來的監管變動是否會對類似本公司之公司施加額外的限制。」

商湯科技2019年被列入美國實體清單

在中國和美國貿易緊張局勢下，商湯科技成為2019年被列入美國實體清單的8家中國科技公司之一。商湯科技當時表示，強烈反對美國的禁令，並將與有關當局合作解決問題。該公司在文件中指，「倘附屬公司繼續長期名列實體清單，我們可能無法於若干業務領域進行有效競爭，業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響。」

不過，該公司同時補充，「列入實體清單並無對我們的業務造成任何重大不利影響。此外，截至最後實際可行日期，概無我們的重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與我們開展業務」。然而，商湯科技稱，會努力讓北京商湯從實體清單中移除，並將在合適機會出現時盡快提出移除請求。

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