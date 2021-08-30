【新股IPO】商湯科技：中國收緊科技監管制度屬上市主要風險之一

本地人工智能公司商湯科技（SenseTime） 周五向香港交易所 （00388） 提交初步招股文件，公司認為中國收緊科技監管制度對其香港首次公開發行（IPO）計劃的投資者構成一個主要風險。

商湯科技已展開在香港上市的工作，最早可能在今年底上市集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。商湯科技在文件中表示，中國不斷變化的法規，特別是針對敏感數據處理方式的法規，可能會影響其業務，但公司無法量化新規則的影響。中國《個人信息保護法》將於今年年11月1日 起實施，另外今年7月10日，國家互聯網信息辦公室出版《網絡安全審查辦 法（修訂草案徵求意見稿）》，進一步重述及擴大網絡安全審查的適用範圍。根據修訂草案， 擬購買互聯網產品及服務的關鍵信息基礎設施運營者，以及從事影響或可能影響國家安全 的數據處理活動的數據處理者必須接受網絡安全審查。

商湯科技在文件指：「即便措施草案有影響，我們現階段也無法預測，我們將密切關注和評估規則制定過程中的任何進展...擬議的措施是否會適用於我們的業務，這一點仍不確定。」

在中國和美國貿易緊張局勢下，該公司成為2019年被列入美國實體清單的8家中國科技公司之一。商湯科技當時表示，強烈反對美國的禁令，並將與有關當局合作解決問題。

該公司在文件中指，「如果我們的子公司長期在實體名單上，我們可能無法在某些業務領域進行有效競爭，我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。」

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