【新股IPO】商湯科技通過上市聆訊、半年收入增近92%　傳周二起預路演

▲ 商湯科技據報明日開展IPO預路演 擬集資至少78億元

本地人工智能公司商湯科技（SenseTime）來港上市，商湯科技已通過聯交所上市聆訊。據報商湯科技將在明日展開預路演，集資額介乎10億至20億美元（約78億至156億港元），中金、海通及滙豐為聯席保薦人。

據最新提交的招股文件，截至2021年上半年，商湯收入為16.5億元（人民幣．下同），按年增長91.8%。股東應佔虧損37億元，去年同期為蝕6.2億元。經調整虧損率為35%，去年同期為133.6%。

文件引述弗若斯特沙利文報告， 全球人工智能軟件市場規模預期將於2025年達到1,218億美元，自2020年起計複合年增長率達31.9%。

商湯科技早於8月底已向港交所 （00388） 提交初步招股文件。商湯科技指出，中國收緊科技監管制度對其香港首次公開發行（IPO）計劃的投資者構成一個主要風險，但目前無法量化影響。

據商湯科技8月底的初步招股書表示，中國不斷變化的法規，特別是針對敏感數據處理方式的法規，可能會影響其業務，但公司無法量化新規則的影響。「我們現階段無法預測修訂草案的影響，我們將密切關注和評估規則制訂過程中的發展......修訂草案的影響仍不確定修訂草案是否適用於本公司的業務、或未來的監管變動是否會對類似本公司之公司施加額外的限制。」

商湯科技2019年被列入美國實體清單

在中國和美國貿易緊張局勢下，商湯科技成為2019年被列入美國實體清單的8家中國科技公司之一。商湯科技當時表示，強烈反對美國的禁令，並將與有關當局合作解決問題。該公司在文件中指，「倘附屬公司繼續長期名列實體清單，我們可能無法於若干業務領域進行有效競爭，業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響。」

不過，該公司同時補充，「列入實體清單並無對我們的業務造成任何重大不利影響。此外，截至最後實際可行日期，概無我們的重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與我們開展業務」。然而，商湯科技稱，會努力讓北京商湯從實體清單中移除，並將在合適機會出現時盡快提出移除請求。

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