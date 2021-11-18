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【新股IPO】商湯科技擬明日尋求通過聯交所上市聆訊

新股IPO 18:49 2021/11/18

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【新股IPO】商湯科技：中國收緊科技監管制度成上市主要風險之一　無法量化影響

本地人工智能公司商湯科技（SenseTime）來港上市，據外電引述消息人士指，商湯科技計劃於本周五（19日）尋求通過聯交所上市聆訊，並且已與中國監管當局溝通有關香港上市事宜。

商湯科技於向香港交易所 （00388） 於今年8月底提交初步招股文件。商湯科技指出，中國收緊科技監管制度對其香港首次公開發行（IPO）計劃的投資者構成一個主要風險，但目前無法量化影響。

商湯科技已展開在香港上市的工作，最早可能在今年底上市集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。中金、海通及滙豐為聯席保薦人。

無法量化監管新規的影響

商湯科技在文件中表示，中國不斷變化的法規，特別是針對敏感數據處理方式的法規，可能會影響其業務，但公司無法量化新規則的影響。中國《個人信息保護法》將於今年年11月1日 起實施，另外今年7月10日，國家互聯網信息辦公室出版《網絡安全審查辦 法（修訂草案徵求意見稿）》，進一步重述及擴大網絡安全審查的適用範圍。根據修訂草案， 擬購買互聯網產品及服務的關鍵信息基礎設施運營者，以及從事影響或可能影響國家安全 的數據處理活動的數據處理者必須接受網絡安全審查。

商湯科技在文件指：「我們現階段無法預測修訂草案的影響，我們將密切關注和評估規則制訂過程中的發展......修訂草案的影響仍不確定修訂草案是否適用於本公司的業務、或未來的監管變動是否會對類似本公司之公司施加額外的限制。」

在中國和美國貿易緊張局勢下，該公司成為2019年被列入美國實體清單的8家中國科技公司之一。商湯科技當時表示，強烈反對美國的禁令，並將與有關當局合作解決問題。

該公司在文件中指，「倘附屬公司繼續長期名列實體清單，我們可能無法於若干業務領域進行有效競爭，業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響。」

不過，該公司同時補充，「列入實體清單並無對我們的業務造成任何重大不利影響。此外，截至最後實際可行日期，概無我們的重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與我們開展業務」。然而，商湯科技稱，會努力讓北京商湯從實體清單中移除，並將在合適機會出現時盡快提出移除請求。

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