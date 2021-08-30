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維信金科首次分派股息 上半年淨利潤近7.8億元

股訊匯 10:00 2021/08/30

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受惠疫情後消費市場復蘇及消費者持續強勁的融資需求，金融科技上市平台維信金科(02003)，交出自上市以來最佳中期業績，上半年總收入達18.8億元人民幣（下同），較去年同期大增56.2%，其中的貸款撮合服務費更大升逾3倍，為維信金科貢獻9.7億元收入；期內實現淨利潤7.8億元，相比去年同期實現大幅扭虧為盈，並宣布自上市以來首次派息，擬每股派10港仙及特別股息每股10港仙，反映維信金科對自身業務競爭力及長期市場潛力的信心。

去年面對監管風波、疫情衝擊與P2P出清，金融科技行業面對需求減少、不良攀升、合規風險加劇等困境。因此維信金科於2020年下半年啟動變革，對風險管理策略及客戶重心進行了重大調整，包括優化風控、調整客群、擴大渠道等並取得成功，令各項經營指標大幅提升，業績持續穩健。

據上半年業績顯示，維信金科2021年上半年實現新增信貸規模225.3億元，較去年同期大幅增長69.2%，較去年下半年增長29 %；其中，由金融機構合作伙伴與平台合作發放貸款總額為220.8億元，同比增長68.5%，公司現金及現金等價物為人民幣16.5億元，證明在新金融行業經過市場肅清後，合規且擁有核心競爭力的平台依然能夠保持穩定可持續的市場發展，並能把握疫情後消費市場復蘇的增長機遇。

客戶組合質素提升 注冊用戶破億

維信金科表示，其已經完成自2020年下半年開始的客戶遷移戰略。公司通過使用動態數據分析及連接更優質的獲客渠道，增強現有客戶生命周期管理，獲客能力和市場滲透不斷提升。截至6月底，公司累計注冊用戶正式破億，達到1.035億人。

客戶遷移戰略的成功一方面實現了貸款撮合量的增長，上半年維信金科服務超過170萬人次，新增信貸金額225.3億元，同比增長69.2%；信貸餘額192.2億元，較2020年底增長35.9%。

另一方面，維信金科改善了公司的資產質量。2021年第二季度，公司的首期款逾期率於期內維持在約0.4%的優異水平。同時，M1-M3逾期率及M3+逾期率達到歷史最低水平，分別由2020年第四季度的2.50%及2.86%下降至2021年第二季度的2.06%及1.40%。

首次分紅派息 有助修復估值

維信金科也宣布了上市以來的首次分紅計劃，擬每股派10港仙及特別股息每股10港仙，合計分紅金額近1億港元，反映維信金科對持續盈利的信心，並有助於修復維信金科長期被低估的市值。本次公司將分配每股0.1港元的中期股息和每股0.1港元的特別股息。

目前維信金科動態市盈率(PE)不到2倍，與市場相比屬處於極度低估水平。導致此低PE首先是由於市場和監管環境，金融科技長期處於政策的不確定性中，市場對未來的預期差。其次，由於2020年整個行業受到疫情原因導致的系統性虧損，加上維信金科是港股唯一的科技助貸企業，在市場上缺乏可對標參照的對象。

隨著監管部門先後發布一系列政策，訂立了助貸業務合規發展的路徑，市場對金融科技監管環境的不確定性逐漸消除。今年以來，金融科技上市平台迎來估值的大幅修復，尤其是美股上市企業，市值亦隨著上市公司業績的發布不斷獲市場修正。此外，回購和分紅將成為維信金科重估修復的利器。今年6月份，維信金科股東大會通過了不超過4930.6萬股的回購額度授權。今年年內公司合計回購並注銷股份230.2萬股。  

同時，伴隨著其他互金企業赴港上市熱潮，將提供統一市場的估值參照，有助於抹平維信金科和其他互聯網金融企業的估值差。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

維信金科（02003） 業績公布

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