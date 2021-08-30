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【譚仔上市】譚仔國際料9月初闖上市聆訊　集資7.8億元

新股IPO 11:00 2021/08/30

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【譚仔上市】譚仔國際據報9月初闖上市聆訊　集資約7.8億港元

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際9月初闖上市聆訊。外電報道，譚仔國際據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。

譚仔國際準備上市　餐飲股能受惠？【按此】

據譚仔國際4月上載的初步招股書，譚仔國際現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。

譚仔國際截至12月底止九個月，純利錄2.3億元，按年升32.6%。不過，若剔除政府補貼1.26億及租金優惠，譚仔國際純利為9,300萬元，按年跌46.8%。

圖看譚仔國際招股書重點

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更多譚仔國際上市資料，可留意：

【譚仔上市】譚仔國際遞交上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」　人均消費達58元

【譚仔上市】譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本　招股書介紹如餐牌、早餐餐牌識唔識？

【譚仔上市】同一家族、兩碗米線　三哥同譚仔營銷有咩分別？

【譚仔上市】譚仔盈利勝大家樂、大快活　隨時問鼎全港最賺錢餐飲股寶座？

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【ET開市直擊】譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code）【按此】

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編輯：麥德銘

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