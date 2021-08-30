【譚仔上市】譚仔國際料9月初闖上市聆訊　集資7.8億元

▲ 【譚仔上市】譚仔國際據報9月初闖上市聆訊 集資約7.8億港元

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際9月初闖上市聆訊。外電報道，譚仔國際據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。

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據譚仔國際4月上載的初步招股書，譚仔國際現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。

譚仔國際截至12月底止九個月，純利錄2.3億元，按年升32.6%。不過，若剔除政府補貼1.26億及租金優惠，譚仔國際純利為9,300萬元，按年跌46.8%。

圖看譚仔國際招股書重點

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編輯：麥德銘

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