▲ 【譚仔上市】譚仔國際據報9月初闖上市聆訊 集資約7.8億港元

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際4月向聯交所遞交上市申請，據外電引述消息，譚仔國際最快於9月初闖關聯交所上市聆訊。譚仔國際據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。

據譚仔國際4月上載的初步招股書，譚仔國際現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。

譚仔國際截至12月底止九個月，純利錄2.3億元，按年升32.6%。不過，若剔除政府補貼1.26億及租金優惠，譚仔國際純利為9,300萬元，按年跌46.8%。

圖看譚仔國際招股書重點

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

更多譚仔國際上市資料，可留意：

【譚仔上市】譚仔國際遞交上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」 人均消費達58元

【譚仔上市】譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本 招股書介紹如餐牌、早餐餐牌識唔識？

【譚仔上市】同一家族、兩碗米線 三哥同譚仔營銷有咩分別？

【譚仔上市】譚仔盈利勝大家樂、大快活 隨時問鼎全港最賺錢餐飲股寶座？

【譚仔上市】譚仔多名高層由侍應做起 曾任職半島酒店、於麥當勞工作17年都有

【譚仔上市】譚仔雄心壯志走向國際 一文看清譚仔拓展大計

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】GOGOX遞表申請上市 香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標

【新股IPO】港產AI獨角獸商湯科技正式申請上市 傳籌最多156億 淘寶中國持股7.59%

編輯：麥德銘

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你

7：00《ET財經早點1分鐘》