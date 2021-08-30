美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童

阿富汗首都喀布爾發生恐襲後，美軍已警告再次襲擊的可能，揚言會採取防範措施。美軍周日表示，成功執行一次空襲並解除一個來自伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）對機場的威脅。據悉，空襲釀成一個家族的9人死亡，包括6名小童。

喀布爾機場附近再傳爆炸聲 有指美方瓦解一次自殺式襲擊（不斷更新） 【下一頁】

美軍中央司令部（CENTCOM）周日（29日）確認，美軍曾空襲喀布爾，成功擊中一部車輛，解除ISIS-K對喀布爾機場的即時威脅。CENTCOM發言人烏爾班（Bill Urban）表示，非常有信心已經擊中目標，隨後的猛烈爆炸可以確認，車輛原本藏有大量爆炸物。

烏爾班同時亦坦承，被毀車輛潛藏的爆炸物亦有加強空襲的威力，將會進一步調查事件。美軍早前估計，空襲中可能有平民傷亡。根據美媒報道，空襲釀成一個家族的9個成員死亡，包括6名小童喪生。

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美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職 【下一頁】

今次亦是美軍3日內第二次空襲喀布爾，五角大樓官員透露，空襲目標相信會載有多名自殺炸彈客，按照情報預計會對發動多宗自殺式炸彈襲擊。

目前掌控阿富汗政權的塔利班則表示，美軍的行為侵犯阿富汗的國家主權。其發言人卡蘭穆（Bilal Kareemi）譴責美國，沒有權利在其他國家執行軍事行動，而且美軍應該先通知塔利班。

責任編輯：吳漢培