▲ 【債券通】債券「南向通」據報有望於十一前開通

本地報章報道，「債券通」的「南向通」有望於今年國慶前開通。初期可投資債券通範圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元及人民幣券。基於跨境結算安排等技術問題，初期或不包括美元債券，惟未知悉最終會否有改變。

報道引述市場人士指，除外滙基金票據及債券，近年發行的港元債券並不多。相對內地本港離岸人民幣債券數量亦有限。若「南向通」僅限投資由CMU託管的債券、港元及人民幣債，但不包括美元債券，可供投資的債券選擇狹窄，而且內地銀行與內地部分機構投資者，近年已透過QDII（合格境內機構投資者計劃）投資境外債券，在目前低息環境，吸引內地投資者利用「南向通」投資的誘因有限，料初期反應不會太熱烈。

早前盛傳「南向通」7月初啟動，最終未能成事，報道指部分原因是有個別國有商業銀行準備工作滯後。

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編輯：吳敏芳