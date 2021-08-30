亞太房託的多元化配置有助提供緩衝

亞太區房地產投資信託（亞太房託）日漸受市場歡迎，除了房託既能透過定期派息為投資者長遠提供收益外，另一受青睞的原因是房託提供獨特而多元化的房地產投資機會。其多元化行業配置包括從位處區內繁華城市、設備完善的甲級辦公室，以至先進的物流設施和數目持續增長的雲端應用數據中心，有助為投資組合帶來分散投資潛力，並於日益動盪的環球市場下發揮緩衝作用。

對投資者而言，相對環球股票和債券等傳統資產，亞太房託是一個較新的資產類別。儘管首家亞太（日本除外）房託早於 1971 年在澳洲上市，但這個概念在亞太區內仍然相對較新鮮。事實上，房託投資領域正在擴張，投資者不僅可以涉足已發展經濟體（如澳洲和新加坡），亦能參與新興市場（如印度和菲律賓，後者於 2020 年推出首隻房託 ）的房地產。印尼現正修訂房託法例容許這類資產上市。

亞太房託除了涉獵傳統房地產類別，包括零售商場、辦公室、工業、園區和酒店外，亦涉足數據中心和物流倉庫及康健護理房託等新興行業。此類創新範疇為亞太房託組合提供多元化的特性，對投資者來說亦別具吸引力。 我們相信，隨着電子商貿和雲端運算發展迅速，將惠及該類新興行業。

數據中心和物流設施可為工業房託類別帶來潛在的增長。工業房託以往涵蓋輕工業或傳統倉庫物業，但由於電子商貿在過去數年急速發展，令物流中心和數據中心的需求增加。部份工業房託甚至集中於高科技物業，這類物業在推動電子商貿趨勢上舉足輕重。

此外，康健護理房託擁有並營運醫院和長者護理設施等與康健護理相關的物業。隨著民眾的生活質素提高，康健護理服務的需求也逐步增加。康健護理服務的需求價格普遍缺乏彈性，即使在價格上漲和市場環境轉變下，需求仍能保持穩定。

亞太房託的多元化特性，擴展至房地產內成熟和新興行業。為了提升價值，分類行業的管理團隊會翻新物業，並重新安排租戶合約以產生持續租金收益，這類收益元素有助為投資者在波動大市下提供緩衝。