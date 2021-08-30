一步一腳印成就產業升級 信邦控股瞄準國際汽車配件市場

國際領先汽車內飾零件供應商信邦控股（01571），中期業績報捷，至6月30日止半年收入為11.65億元人民幣，較去年同期大幅上升約42.5%，每股盈利15.1仙人民幣，中期股息派4.54仙人民幣，較去年同期的3.4仙人民幣增加了33.5%。

中國私人消費反彈及美國巨額刺激經濟方案，使中美兩國的汽車市場復甦，帶動信邦收入急升。公司上半年收入維持高水準，尤其以2021年第一季表現突出，展望下半年，全球汽車市場已適應疫後「新常態」，消費者需求強勁，截至6月底，公司手頭訂單合共104億元人民幣，有助推進公司未來業務擴張。

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信邦多年來為歐美大型車廠製造內飾電鍍零件，近年不但開始進攻火速擴張的電動車市場，更拓展生產綫至中國境外，甚至開始為整車廠客戶度身訂造設計及生產相關部件，以配合全球汽車市場發展，滿足更多不同需要的汽車生產商。

美國、歐洲和中國等國家均爭相公佈減排目標和扶持環保產業，帶動電動車產業蓬勃發展。現時信邦主力為世界著名的多家傳統及新能源汽車生產商製造內飾零件。其中，新能源訂單已成為業績的新增長點。

一站式服務模型不斷拓展 持續研發擴張業務增長點

信邦從製造簡單的汽車內飾電鍍零件開始，如車門飾板、軚盤零件、儀表版、波棍蓋板，到後期也拓展至外門手柄、泵把、尾燈飾板等屬於外飾的電鍍飾件。時至今日，信邦生產的已經是體積更大、結構更複雜、需要結合多種工業技術的複合零件及組裝總成零件。此外，產品良率一直維持在88%至90%，較市場平均的80%高，因此信邦獲得各大車廠肯定和信任。

▲ 信邦於2017年開始在墨西哥設廠，專門供應北美洲汽車市場。

信邦最引以為豪的是其一站式服務模型，使得信邦可以從眾多競爭對手中脫穎而出。一站式服務模型包含：前期設計、模具設計及製造、注塑、多種表面處理、組裝、包裝物流等多環節的自主內製，對各環節有更強的把控力。目前，該模型已經拓展到含電子組裝的領域，典型的成品包括：顯示幕總成件、氛圍燈總成件、喇叭蓋總成件等。同時，以汽車ABC柱項目為起點，信邦也在擴展注塑件與毛氈、布料等材質結合的包覆類工藝。

為了應對市場對環保的關注，信邦一直在研究更環保的表面處理工藝，其中 PVD工藝以其環保性、電子信號暢通性的優點，成為R&D轉化為業務增長點的成功案例。此外，信邦還基於傳統電鍍技術研究出了無六價鉻的新型電鍍技術，目前在推廣階段。

此外，信邦還在新材料探索上持續發力，研製出碳纖維材料的不同應用，目前也在推廣階段。

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另一方面，信邦的生產綫亦不只限於中國。信邦一直以北美洲業務起家，早在2017年，信邦已經在墨西哥計畫開始海外工廠，到2020年，墨西哥開始投產，專門照顧北美洲市場，標誌著信邦生產綫邁向國際化。

度身訂造設計及生產方案

信邦憑藉突出的開發設計能力獲得全球最知名的電動車生產商賞識，並協助設計及生產該品牌的汽車ABC柱及門檻腳踏裝飾件，是次委託成為了信邦為汽車生產商客戶度身訂造設計及生產方案的成功案例，進一步提升了信邦的產業地位。現時信邦的前期設計及開發能力強勁，可自主設計模具，具備持續研發新材料和新工藝的能力，這些都是保障未來持續發展和盈利的良好條件。

憑藉一直以來高於市場平均的產品良率，加上不斷進步的研發及工藝能力，將帶領信邦持續成為國際汽車市場中的汽車配件生產商首選。

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