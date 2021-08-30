【港股市況】恒生指數跌逾百點後回升　阿里巴巴升逾2%（不斷更新）

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【恒大業績】恒大系今明放榜 中國恒大罕有不設業績記者會
聯儲局主席鮑威爾維持「鴿派」立場，暗示不急於加息，道指上周五升242點，港股未能承接高開，恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。
財經日誌：
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即市走勢︰
【10：31】朝聚眼科 （02219） 中期純利8094萬元人民幣，按年升94.7%，股價績後跌逾3%，低見10.68元。
【10：30】贛鋒 （01772） 績前升8%，高見176.3元。
【10：29】藥明生物 （02269） 升逾4%，高見121.3元。
【10：25】恒大系今明放榜 中國恒大罕有不設業績記者會
【10：22】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾2%，高見159.6元。
【10：18】泡泡瑪特 （09992） 升15%，高見60.5元。
【10：17】大市最新反覆回升，恒指升約6點，科指升1%。
【10：13】債券「南向通」據報有望於十一前開通
【10：04】阿里影業 （01060） 跌幅擴大至一成，破底低見0.77元，成交5536.7萬元。
【10：00】大市早段跌逾百點低見25219點，最新跌幅收窄至15點，報25391點。科指升0.5%，報6354點。
【09：59】上海復旦 （01385） 半年純利升2.2倍，股價績後造好升半成，高見27.55元。
【09：58】佳兆業 （01638） 獲主席增持，股價逆市升近2%。
【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 最新逆市升逾1%，高見158.4元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 績前升逾1%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌近2%。
【09：53】長汽 （02333） 升逾7%，高見36元；吉利 （00175） 升4%；廣汽 （02238） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 跌8%；比亞迪 （01211） 跌逾3%。
【09：50】新特能源 （01799） 績後升逾7%，高見22.2元。新特能源中期純利12.3億元人民幣，按年升705.7倍，不派息。
【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近半成，低見249元。比亞迪上半年少賺29.4%至11.7億元人民幣，不派息。
【09：42】浪潮國際 （00596） 逆市升逾14%，高見4.29元。
【09：38】大市早段一度轉升，其後再度回落跌近百點，低見25310點。
【09：35】天能動力 （00819） 中期純利6.6億元人民幣，跌21%，不派中期股息，股價績後跌逾16%，破底低見11.44元。
【09：33】阿里影業 （01060） 跌逾5%，股價破底低見0.8元。
【09：31】萬科 （02202） 早段跌幅擴大至近7%，低見20.75元。萬科上半年歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元人民幣，按年下跌11.7%。房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點，至18.04%。
【09：30】阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 微升近0.1%。
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【09：22】恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。
【業績︱車股】比亞迪上半年少賺29.4% 比亞迪電子純利亦跌33.6%
【09：14】期指開報25423點，升57點或0.2%。
【09：02】上海復旦半年多賺2.2倍 不派中期息
【08：28】恒指黑期升約52點，報25444點；道指期貨跌10點，報35445點。
【08：14】佳兆業獲主席郭英成斥近1983萬元增持
【07：49】映客上半年多賺68% 每月平均活躍用戶增長四成
【07：45】中國中旺延遲公布上半年業績
【07：45】港股ADR收報25381點，跌26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。
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責任編輯︰梁浩碩