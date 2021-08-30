【港股市況】恒生指數期結日午後升約70點　美團績前靠穩、騰訊逆市跌1%（不斷更新）

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【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」 不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈16%
港股期結日好淡爭持，大市未能承接美股上周五升勢，輕微低開1點，開市後曾跌逾100點，其後反覆回升，恒生指數半日升88點，報25495點，成交760.4億元。恒生科技指數升0.8%，報6370點。美團 （03690） 績前靠穩升近0.4%，騰訊 （00700） 逆市跌逾1%；中石化 （00386） 績後升逾4%；恒大汽車 （00708） 挫一成。
焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
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【美團業績】美團點評今放榜 多間券商績前降目標價 料社區團購拖累次季轉蝕
即市走勢︰
【13：31】首都創投 （02324） 午後拉升八成，高見0.45元，涉11宗成交或19.6萬元。
【13：28】中興通訊 （00763） 中期純利40.8億元人民幣，升1.2倍，惟股價績後跌近8%，低見24.75元。
【13：26】中石化 （00383） 績後升幅擴大至5%，高見3.73元。中石油 （00857） 亦升逾5%；中海油 （00883） 升1%。
【13：23】電力股造好，中國電力 （02380） 升8%；潤電 （00836） 升近8%；龍源電力 （00916） 升逾13%，破頂高見16.28元。龍源電力中期多賺36.3%至45.4億元人民幣。
【13：19】通達集團 （00698） 中期純利5424.1萬元，按年升86.9%，股價績後跌逾6%，破底低見0.246元。
【13：18】信義光能 （00968） 升幅擴大至近一成，高見19元。
【13：16】大市升幅略擴大至近100點。
【13：12】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至0.9%，報260元，今早曾低見249元。
【13：11】恒大汽車 （00708） 午後跌幅擴大至逾12%，低見5.68元。恒大 （03333） 升0.5%；恒大物業 （06666） 轉跌0.7%。
【13：10】國泰 （00293） 升1%，高見6.44元。
【國泰293】國泰航空設25億美元中期票據計劃 備用額度較往年增5億美元
【13：00】港股午後初段升約70點，報25478點。科指升0.7%，6367點。
【12：35】日清食品上半年純利按年跌4.2% 不派息 擬斥最多1.2億元回購股份
【12：27】建滔上半年多賺3.8倍派中期息0.56元 建滔積層板派中期息30仙
【12：24】招商局港口半年多賺2倍 中期息增22%至0.22港元
【12：20】融創服務上半年多賺1.5倍 股價半日升逾7%
【12：00】恒生指數期結半日升88點，報25495點，成交760.4億元。恒生科技指數升0.8%，報6370點。美團 （03690） 績前靠穩升近0.4%，騰訊 （00700） 逆市跌逾1%；中石化 （00386） 績後升逾4%；恒大汽車 （00708） 挫一成。
【11：52】新晨動力 （01148） 公布，理想汽車 （02015） 控制的北京車和家與公司的全資附屬公司綿陽新晨就於中國四川省綿陽市成立四川理想新晨科技有限公司而訂立投資協議。新晨動力升逾26%，高見0.76元。
【11：50】恒指中午收市前升約65點，報25472點；科指升0.7%，報6369點。
【11：47】快手科技 （01024） 升逾6%，高見77元；嗶哩嗶哩 （09626） 升0.3%，高見614元。
【11：41】香港科技探索 （01137） 升5%，高見10.48元。
【11：37】商湯科技：中國收緊科技監管制度屬上市主要風險之一
【11：36】黃金相關股造好，紫金 （02899） 升逾6%；招金 （01818） 升逾4%；山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升逾2%。
【11：32】恒大汽車 （00708） 跌幅曾擴大至一成，低見5.85元，最新報5.91元跌9%；恒大 （03333） 跌0.2%；恒大物業 （06666） 轉升0.9%。
【11：30】上證半日升0.3%﹔深證升0.2%；創業板指升1.3%。
【11：29】中石化 （00386） 績後升逾3%，高見3.66元。
【11：28】大市好淡爭持，最新升約23點，報25430點。
【11：08】恒指轉跌約20點，報25387點。科指升近0.5%，報6351點。
【11：07】銀娛 （00027） 升逾4%，高見50.6元；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 升約2%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。
【11：03】龍源電力 （00916） 績後升逾14%，破頂高見16.2元。龍源電力中期純利45.4億元人民幣，按年升約36.3%。
【11：01】譚仔國際據報9月初闖上市聆訊 集資約7.8億港元
【11：00】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌逾2%，低見93.1元。
【10：56】大市升勢回順，最新升23點，報25431點；科指升0.6%，報6362點。
【10：53】金山軟件 （03888） 股價跌逾3%，破底低見27.9元。
【10：50】吉利旗下極氪引Intel、寧德時代、嗶哩嗶哩等投資39億 股價升逾半成
【10：38】港股升幅擴大至百點，報25512點，升104點。
【10：31】朝聚眼科 （02219） 中期純利8094萬元人民幣，按年升94.7%，股價績後跌逾3%，低見10.68元。
【10：30】贛鋒 （01772） 績前升8%，高見176.3元。
【10：29】藥明生物 （02269） 升逾4%，高見121.3元。
【10：25】恒大系今明放榜 中國恒大罕有不設業績記者會
【10：22】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾2%，高見159.6元。
【10：18】泡泡瑪特 （09992） 升15%，高見60.5元。
【10：17】大市最新反覆回升，恒指升約6點，科指升1%。
【10：13】債券「南向通」據報有望於十一前開通
【10：04】阿里影業 （01060） 跌幅擴大至一成，破底低見0.77元，成交5536.7萬元。
【10：00】大市早段跌逾百點低見25219點，最新跌幅收窄至15點，報25391點。科指升0.5%，報6354點。
【09：59】上海復旦 （01385） 半年純利升2.2倍，股價績後造好升半成，高見27.55元。
【09：58】佳兆業 （01638） 獲主席增持，股價逆市升近2%。
【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 最新逆市升逾1%，高見158.4元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 績前升逾1%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌近2%。
【09：53】長汽 （02333） 升逾7%，高見36元；吉利 （00175） 升4%；廣汽 （02238） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 跌8%；比亞迪 （01211） 跌逾3%。
【09：50】新特能源 （01799） 績後升逾7%，高見22.2元。新特能源中期純利12.3億元人民幣，按年升705.7倍，不派息。
【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近半成，低見249元。比亞迪上半年少賺29.4%至11.7億元人民幣，不派息。
【09：42】浪潮國際 （00596） 逆市升逾14%，高見4.29元。
【09：38】大市早段一度轉升，其後再度回落跌近百點，低見25310點。
【09：35】天能動力 （00819） 中期純利6.6億元人民幣，跌21%，不派中期股息，股價績後跌逾16%，破底低見11.44元。
【09：33】阿里影業 （01060） 跌逾5%，股價破底低見0.8元。
【09：31】萬科 （02202） 早段跌幅擴大至近7%，低見20.75元。萬科上半年歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元人民幣，按年下跌11.7%。房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點，至18.04%。
【09：30】阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 微升近0.1%。
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」 不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約
【09：22】恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。
【業績︱車股】比亞迪上半年少賺29.4% 比亞迪電子純利亦跌33.6%
【09：14】期指開報25423點，升57點或0.2%。
【09：02】上海復旦半年多賺2.2倍 不派中期息
【08：28】恒指黑期升約52點，報25444點；道指期貨跌10點，報35445點。
【08：14】佳兆業獲主席郭英成斥近1983萬元增持
【07：49】映客上半年多賺68% 每月平均活躍用戶增長四成
【07：45】中國中旺延遲公布上半年業績
【07：45】港股ADR收報25381點，跌26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。
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責任編輯︰梁浩碩