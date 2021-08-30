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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數早段曾跌逾百點　阿里巴巴逆市升逾1%（不斷更新）

股市 10:13 2021/08/30

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港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾維持「鴿派」立場，暗示不急於加息，道指上周五升242點，港股未能承接高開，恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。

財經日誌：

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焦點新聞︰

【港股本周展望】美團、恒大系業績放榜　專家料港股受制26500點　留意四大因素

【美團業績】美團點評今放榜　多間券商績前降目標價　料社區團購拖累次季轉蝕

即市走勢︰

【10：13】債券「南向通」據報有望於十一前開通

【10：04】阿里影業 （01060） 跌幅擴大至一成，破底低見0.77元，成交5536.7萬元。

【10：00】大市早段跌逾百點低見25219點，最新跌幅收窄至15點，報25391點。科指升0.5%，報6354點。

【09：59】上海復旦 （01385） 半年純利升2.2倍，股價績後造好升半成，高見27.55元。

【09：58】佳兆業  （01638）  獲主席增持，股價逆市升近2%。

【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 最新逆市升逾1%，高見158.4元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 績前升逾1%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌近2%。

【09：53】長汽 （02333） 升逾7%，高見36元；吉利 （00175） 升4%；廣汽 （02238） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 跌8%；比亞迪 （01211） 跌逾3%。

【09：50】新特能源 （01799） 績後升逾7%，高見22.2元。新特能源中期純利12.3億元人民幣，按年升705.7倍，不派息。

【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近半成，低見249元。比亞迪上半年少賺29.4%至11.7億元人民幣，不派息。

【09：42】浪潮國際 （00596） 逆市升逾14%，高見4.29元。

【09：38】大市早段一度轉升，其後再度回落跌近百點，低見25310點。

【09：35】天能動力 （00819） 中期純利6.6億元人民幣，跌21%，不派中期股息，股價績後跌逾16%，破底低見11.44元。

【09：33】阿里影業 （01060） 跌逾5%，股價破底低見0.8元。

【09：31】萬科 （02202） 早段跌幅擴大至近7%，低見20.75元。萬科上半年歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元人民幣，按年下跌11.7%。房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點，至18.04%。

【09：30】阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 微升近0.1%。

【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約

【09：22】恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。

【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣　中期息0.16元

【內房業績】萬科少賺1成　開發項目利潤率跌6.02百份點

【業績︱車股】比亞迪上半年少賺29.4%　比亞迪電子純利亦跌33.6%

【09：14】期指開報25423點，升57點或0.2%。

【09：02】上海復旦半年多賺2.2倍　不派中期息

【08：28】恒指黑期升約52點，報25444點；道指期貨跌10點，報35445點。

【08：14】佳兆業獲主席郭英成斥近1983萬元增持

【07：49】映客上半年多賺68%　每月平均活躍用戶增長四成

【07：45】中國中旺延遲公布上半年業績

【07：45】港股ADR收報25381點，跌26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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