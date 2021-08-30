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【港股市況】恒指黑期升約52點　道指期貨跌10點（不斷更新）

股市 09:05 2021/08/30

分享：

港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾維持「鴿派」立場，暗示不急於加息，道指上周五升242點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約26點，恒指料開報25381點。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。

財經日誌：

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焦點新聞︰

【美團業績】美團點評今放榜　多間券商績前降目標價　料社區團購拖累次季轉蝕

即市走勢︰

【09：02】上海復旦半年多賺2.2倍　不派中期息

【08：28】恒指黑期升約52點，報25444點；道指期貨跌10點，報35445點。

【08：14】佳兆業獲主席郭英成斥近1983萬元增持

【07：49】映客上半年多賺68%　每月平均活躍用戶增長四成

【07：45】中國中旺延遲公布上半年業績

【07：45】港股ADR收報25381點，跌26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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