【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR曾低港4%、夜期跌幅收窄　內地限未成年人打機　北水走資近42億（不斷更新）

內地限未成年人打手機遊戲，根據《中華人民共和國民法典》第十七條、第十八條的規定：不滿十八周歲的自然人為未成年人。科網股ADR再急瀉，騰訊ADR曾低港收市價4%，網易美股曾低港8%，阿里美股曾低港2%。夜期跌幅收窄至81點。

【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時 騰訊：嚴格遵守、網易ADR跌逾8%（第二版）

ADR 折算港元 較港收市價變幅 相當於恒指變幅 滙豐ADR 41.74 +0.2% +4 美團ADR 231.70 +1.4% +24 騰訊ADR 446.99 -4.0% -68 阿里巴巴美股 154.93 -2.1% -46 網易美股 133.50 -7.7% -

北水連續第四個交易日走資，今日有41.7億元淨流出，其中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別走資8億元、4.2億元及3.8億元。比亞迪 （01211） 及中移動 （00941） 亦各有逾4億及3億元淨沽盤。

北水資金流向：

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港股期結日好淡爭持，大市輕微低開1點，開市後曾跌逾100點，其後反覆回升，恒生指數期結日收報25539點，升131點，成交1365.9億元。恒生科技指數升1.1%，報6391點。美團 （03690） 績前升逾1%；快手 （01024） 升近9%；騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.1%；濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【冠軍分析師】張憶東：港股「政策底」初顯 提出五大投資機會

【港股本周展望】美團、恒大系業績放榜 專家料港股受制26500點 留意四大因素

【美團業績】美團點評今放榜 多間券商績前降目標價 料社區團購拖累次季轉蝕

即市走勢︰

【23：16】夜期跌81點，低水198點。

【18：05】恒指夜期跌94點，報25329點，低水211點。

【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時 騰訊：嚴格遵守、網易盤前跌7%（第二版）

【16：55】東岳半年多賺49% 不派中期息

【16：43】中銀香港上半年少賺17% 每股派息0.447元按年持平

【16：37】美團次季收入增77% 勝預期 多間券商績前降目標價

【16：36】農行上半年純利按年增12.4% 中行純利增11.9%

【16：33】網易即將公布次季業績 料季節性疲軟及新遊戲有限不利表現 績前升0.91%

【16：30】內地茶飲店古茗擬明年港上市 集資約39億元

【16：10】恒生指數期結日收報25539點，升131點，成交1365.9億元。恒生科技指數升1.1%，報6391點。美團 （03690） 績前升逾1%；快手 （01024） 升近9%；騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.1%；濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升4%。

【16：01】恒生指數U盤前升129點，報25537點。

【15：58】高門集團 （08412） 尾市瀉六成，低見0.232元，成交1.4億元。

【15：37】藍月亮 （06993） 連彈三日，股價今日再彈一成，高見7.41元。

【15：28】中國有贊 （08083） 升逾12%，高見0.82元。

【15：28】傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億 去年業績扭虧為盈

【15：24】港股尾市升近100點，報25501點，升93點；科指升0.8%，報6373點。

【15：15】美團 （03690） 績前升逾1%，報228.2元。

【15：01】上證全日升0.2%；深證跌0.1%；創業板指升0.5%。

【14：54】赤子城：短期重點發展歐美日韓市場 對監管及地緣政治風險早有預備

【14：40】小米 （01810） 績後重新開始回購，惟未能帶動股價表現，小米跌1%，低見24.5元。

【小米1810】高盛微升小米目標價至34元 小米仍逆市跌逾1%

【小米回購】小米斥9934萬回購400萬股

【14：30】超威 （00951） 中期純利3億元人民幣，按年跌26.2%，股價績後挫兩成，低見2.31元。

【14：28】大市最新再度轉跌，恒指跌11點，報25396點，科指升0.4%。

【14：13】招行 （03968） 跌逾5%，低見62.7元。

【業績｜內銀】一文看清工建交郵儲行中期業績 郵儲行料下半年貸款利率仍有下行空間

【14：11】恒指午後曾升最多175點，高見25583點，最新升幅收窄至約17點，報25422點；科指升0.4%，報6346點。

【14：10】合景泰富料鴨脷洲豪宅項目年底或明年初推出 半年少賺逾21%、績後跌逾3%

【14：04】中國有贊飈逾一成 附屬有贊科技正式遞交上市申請

【13：31】首都創投 （02324） 午後拉升八成，高見0.45元，涉11宗成交或19.6萬元。

【13：28】中興通訊 （00763） 中期純利40.8億元人民幣，升1.2倍，惟股價績後跌近8%，低見24.75元。

【業績│ZTE】中興通訊半年多賺1.2倍 不派中期息

【13：26】中石化 （00383） 績後升幅擴大至5%，高見3.73元。中石油 （00857） 亦升逾5%；中海油 （00883） 升1%。

【13：23】電力股造好，中國電力 （02380） 升8%；潤電 （00836） 升近8%；龍源電力 （00916） 升逾13%，破頂高見16.28元。龍源電力中期多賺36.3%至45.4億元人民幣。

【13：19】通達集團 （00698） 中期純利5424.1萬元，按年升86.9%，股價績後跌逾6%，破底低見0.246元。

【13：18】信義光能 （00968） 升幅擴大至近一成，高見19元。

【13：16】大市升幅略擴大至近100點。

【13：12】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至0.9%，報260元，今早曾低見249元。

【13：11】恒大汽車 （00708） 午後跌幅擴大至逾12%，低見5.68元。恒大 （03333） 升0.5%；恒大物業 （06666） 轉跌0.7%。

【13：10】國泰 （00293） 升1%，高見6.44元。

【國泰293】國泰航空設25億美元中期票據計劃 備用額度較往年增5億美元

【13：00】港股午後初段升約70點，報25478點。科指升0.7%，6367點。

【12：35】日清食品上半年純利按年跌4.2% 不派息 擬斥最多1.2億元回購股份

【12：27】建滔上半年多賺3.8倍派中期息0.56元 建滔積層板派中期息30仙

【12：24】招商局港口半年多賺2倍 中期息增22%至0.22港元

【12：20】融創服務上半年多賺1.5倍 股價半日升逾7%

【12：00】恒生指數期結半日升88點，報25495點，成交760.4億元。恒生科技指數升0.8%，報6370點。美團 （03690） 績前靠穩升近0.4%，騰訊 （00700） 逆市跌逾1%；中石化 （00386） 績後升逾4%；恒大汽車 （00708） 挫一成。

【11：52】新晨動力 （01148） 公布，理想汽車 （02015） 控制的北京車和家與公司的全資附屬公司綿陽新晨就於中國四川省綿陽市成立四川理想新晨科技有限公司而訂立投資協議。新晨動力升逾26%，高見0.76元。

【11：50】恒指中午收市前升約65點，報25472點；科指升0.7%，報6369點。

【11：47】快手科技 （01024） 升逾6%，高見77元；嗶哩嗶哩 （09626） 升0.3%，高見614元。

【11：41】香港科技探索 （01137） 升5%，高見10.48元。

【11：37】商湯科技：中國收緊科技監管制度屬上市主要風險之一

【11：36】黃金相關股造好，紫金 （02899） 升逾6%；招金 （01818） 升逾4%；山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升逾2%。

【11：32】恒大汽車 （00708） 跌幅曾擴大至一成，低見5.85元，最新報5.91元跌9%；恒大 （03333） 跌0.2%；恒大物業 （06666） 轉升0.9%。

【11：30】上證半日升0.3%﹔深證升0.2%；創業板指升1.3%。

【11：29】中石化 （00386） 績後升逾3%，高見3.66元。

【11：28】大市好淡爭持，最新升約23點，報25430點。

【11：08】恒指轉跌約20點，報25387點。科指升近0.5%，報6351點。

【11：07】銀娛 （00027） 升逾4%，高見50.6元；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 升約2%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【11：03】龍源電力 （00916） 績後升逾14%，破頂高見16.2元。龍源電力中期純利45.4億元人民幣，按年升約36.3%。

【11：01】譚仔國際據報9月初闖上市聆訊 集資約7.8億港元

【11：00】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌逾2%，低見93.1元。

【10：56】大市升勢回順，最新升23點，報25431點；科指升0.6%，報6362點。

【10：53】金山軟件 （03888） 股價跌逾3%，破底低見27.9元。

【10：50】吉利旗下極氪引Intel、寧德時代、嗶哩嗶哩等投資39億 股價升逾半成

【10：38】港股升幅擴大至百點，報25512點，升104點。

【10：31】朝聚眼科 （02219） 中期純利8094萬元人民幣，按年升94.7%，股價績後跌逾3%，低見10.68元。

【10：30】贛鋒 （01772） 績前升8%，高見176.3元。

【10：29】藥明生物 （02269） 升逾4%，高見121.3元。

【10：25】恒大系今明放榜 中國恒大罕有不設業績記者會

【10：22】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾2%，高見159.6元。

【10：18】泡泡瑪特 （09992） 升15%，高見60.5元。

【10：17】大市最新反覆回升，恒指升約6點，科指升1%。

【10：13】債券「南向通」據報有望於十一前開通

【10：04】阿里影業 （01060） 跌幅擴大至一成，破底低見0.77元，成交5536.7萬元。

【10：00】大市早段跌逾百點低見25219點，最新跌幅收窄至15點，報25391點。科指升0.5%，報6354點。

【09：59】上海復旦 （01385） 半年純利升2.2倍，股價績後造好升半成，高見27.55元。

【09：58】佳兆業 （01638） 獲主席增持，股價逆市升近2%。

【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 最新逆市升逾1%，高見158.4元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 績前升逾1%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌近2%。

【09：53】長汽 （02333） 升逾7%，高見36元；吉利 （00175） 升4%；廣汽 （02238） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 跌8%；比亞迪 （01211） 跌逾3%。

【09：50】新特能源 （01799） 績後升逾7%，高見22.2元。新特能源中期純利12.3億元人民幣，按年升705.7倍，不派息。

【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近半成，低見249元。比亞迪上半年少賺29.4%至11.7億元人民幣，不派息。

【09：42】浪潮國際 （00596） 逆市升逾14%，高見4.29元。

【09：38】大市早段一度轉升，其後再度回落跌近百點，低見25310點。

【09：35】天能動力 （00819） 中期純利6.6億元人民幣，跌21%，不派中期股息，股價績後跌逾16%，破底低見11.44元。

【09：33】阿里影業 （01060） 跌逾5%，股價破底低見0.8元。

【09：31】萬科 （02202） 早段跌幅擴大至近7%，低見20.75元。萬科上半年歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元人民幣，按年下跌11.7%。房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點，至18.04%。

【09：30】阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 微升近0.1%。

【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」 不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約

【09：22】恒生指數開報25406點，跌1點。恒生科技指數升近1%，報6327點。美團 （03690） 績前升逾2%；中石化 （00386） 績後升逾2%；萬科 （02202） 績後跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%。

【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣 中期息0.16元

【內房業績】萬科少賺1成 開發項目利潤率跌6.02百份點

【業績︱車股】比亞迪上半年少賺29.4% 比亞迪電子純利亦跌33.6%

【09：14】期指開報25423點，升57點或0.2%。

【09：02】上海復旦半年多賺2.2倍 不派中期息

【08：28】恒指黑期升約52點，報25444點；道指期貨跌10點，報35445點。

【08：14】佳兆業獲主席郭英成斥近1983萬元增持

【07：49】映客上半年多賺68% 每月平均活躍用戶增長四成

【07：45】中國中旺延遲公布上半年業績

【07：45】港股ADR收報25381點，跌26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，升0.29元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報459.21元，跌7.19元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息。美國長債息急跌，美股三大指數上周五急彈，納指及標指創新高，道指收市升242點，報35455點，納指升183點，收報15129點，標指升39點，收報4509點。

【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜

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責任編輯︰梁浩碩