  • 31°C
香港時間 : 2021830日 (一) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】資金要退潮？ 9月倉位策略部署（附Time code）

股市 08:55 2021/08/30

分享：

港股期指結算，今日市況會否出現波動？9月在即，投資策略又怎部署？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早於《ET開市直擊》為你分析。（點擊開聲聽↓）

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　
00：50 - 外圍市況速報　鮑威爾稱不急於加息
02：05 - 外圍市況分析　鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點
06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析
10：05 - 科技指數見底了嗎？
13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？
21：04 - 港股開市前市況速報
22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）
24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析
29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析
32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析
35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析
39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析
43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析
44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析
46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析
50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析
52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析
54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析
56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析
58：28 - 港股開市後市況速報
01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析
01：02：05- 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

登入財經台

***

重溫今早7時《ET財經早點1分鐘》

重溫今早上日時《ET開市直擊》

 

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲  （02018）  績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼  （00323）  績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米  （01810）  股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際  （00981）  
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索  （01137）  股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運  （02343）  、太平洋航運  （01919）  
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（附Time code）
2021/08/27
【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（附Time code）
【ET開市直擊】小米業績有冇驚喜 快手反彈一瞬即逝？（附Time code）
2021/08/26
【ET開市直擊】小米業績有冇驚喜 快手反彈一瞬即逝？（附Time code）
【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（附Time code）
2021/08/25
【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（附Time code）
【ET開市直擊】芯片股發威 阿里美股反彈可持續？（附Time code）
2021/08/24
【ET開市直擊】芯片股發威 阿里美股反彈可持續？（附Time code）
【ET開市直擊】恒指失守二萬五 成分股季檢有冇驚喜？（附Time code）
2021/08/23
【ET開市直擊】恒指失守二萬五 成分股季檢有冇驚喜？（附Time code）
港股 股票 指數期貨 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈14%
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈14%
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬