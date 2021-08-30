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【ET開市直擊】資金要退潮？ 9月倉位策略部署

股市 07:15 2021/08/30

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港股期指結算，今日市況會否出現波動？9月在即，投資策略又怎部署？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

登入財經台

***

重溫今早7時《ET財經早點1分鐘》

重溫今早上日時《ET開市直擊》

 

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲  （02018）  績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼  （00323）  績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米  （01810）  股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際  （00981）  
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索  （01137）  股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運  （02343）  、太平洋航運  （01919）  
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

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