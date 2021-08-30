【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜

（1）港股本周日日有不同重點，周一、周二是業績期最後衝刺，有逾400家公司放榜，農行 （01288） 及中行 （03988） 周一公布半年業績，參考其他大行表現，預期增長1成，美團 （03690） 則預期經調整盈利錄得虧損。周中則觀望內地連鎖酒館海倫司會否啟動招股，周四、五聚焦美國數據，尤其是就業報告或影響儲局縮減買債步伐。

即睇開市9點半重點：

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【港股本周展望】美團、恒大系業績放榜 專家料港股受制26500點 留意四大因素

【大行看法】張憶東：港股「政策底」初顯 提出五大投資機會

【新股IPO】海倫司國際據報周二招股 傳集資23.3億港元

（2）儲局理事沃勒表示，若8月非農就業人口增幅在85萬至100萬個，認為有足夠理由支持收水行動。

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

（3）雲服務企業近日在未有消息下走弱，到周末才傳出「國資雲」事件。

【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」 不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約

（4）中石化恢復派發中期息，每股派0.16元人民幣。

【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣 中期息0.16元

（5）太保投資收益強勁，不過壽險新業務價值按年跌8.9%。

【業績│內險股】中國太保上半年純利按年增21.5% 壽險新業務價值跌8.9%

（6）萬科財務穩健，三條紅綫亦達標，不過跟隨大環境，主業房地產開發的利潤率下跌。

【內房業績】萬科少賺1成 開發項目利潤率跌6.02百份點

（7）正在停牌的華融，補發去年業績，虧損數目與盈警相若，但就披露槓桿水平達1333倍，同時亦公布上半年業績，槓桿比率已縮至37.1倍。

【華融危機】中國華融去年巨虧1029億元 槓桿比率高達1333：1 繼續停牌

（8）字節跳動的百億收購，反映集團現金水平多，以及投入VR的方向，有別於快手 （01024） 的策略。

【抖音母企】字節跳動收購VR初創Pico 交易額或超過百億港元

（9）人民幣的7天短存息口高企。

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息最後召集 專家料9月加息搶存或收斂

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉