【職場推介】投身銀行業由Teller做起 中學畢業就可入行 月薪可逾3萬元

香港作為國際金融中心，銀行業人才的需求源源不絕，銀行工更一向被譽為人工高，福利好，不少大學畢業生或打工仔都希望投身銀行界。事實上，投身銀行業並不是商科畢業的大學生專利，就算你不是修讀商科，甚至沒有大學程度，只有中五以上的學歷，也可以從銀行櫃員（Teller）做起，成為銀行界一員。

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銀行櫃員是銀行界的入門職位，銀行櫃員負責櫃檯服務，主要為客戶提供存款、貸款、外匯和保險等各項服務，銀行櫃檯員則負責前線的日常運作，主要工作如處理日常櫃檯交易和客戶查詢，包括賬戶存取、轉賬和繳費等服務、點算及驗證鈔票和支票等。

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如提取存款，並推銷各類銀行產品及服務，以及支援分行的後勤營運工作。由於銀行櫃員是客戶最大機會在銀行裏第一個接觸的人， 他們具備的基本技巧，就要有禮貌和得體，並需要了解客戶的需求，並為客戶提供合適的銀行服務。同時也要注意細節及細心，確保在處理客戶的金錢時不會犯錯誤。由於銀行櫃員需要經常處理大量的金錢，故此他們要善於算術。每星期的工作時間約45至49小時。

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銀行櫃員的入行門檻不算高，通常有中五或以上教育程度。在香港中學會考 / 香港中學文憑考試中國語文科、英國語文科及數學科取得E級或第2級或以上成績會更好。持有銀行 / 金融學或相關學科證書 / 文憑會更佳。

有意投身銀行櫃員，可考慮就讀相關課程，如VTC（職業訓練局）有提供銀行及金融高級文憑課程供有意投身銀行界的中學畢業生就讀。以及由香港城市大學專上學院提供的工商管理副學士(金融服務)、香港公開大學李嘉誠專業進修學院的工商管理高級文憑等。同時，如擁有客戶服務、銷售或電話直銷或相關工作經驗，也有助投身銀行櫃員。

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記者：陳詠妍