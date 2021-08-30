▲ 【虛擬保險】OneDegree完成近2.2億元B1輪融資 創辦人郭彥麟：擬推NFT、加密貨幣保險

本地創企、網上保險商OneDegree宣布完成B1輪融資，籌集約2800萬美元（約2.18億港元），OneDegree聯合創辦人郭彥麟接受本報專訪時表示，今次集資主要目標之一是加快在全球各地拓展「對企業」（2B）業務，即是將虛擬保險核心技術以SaaS（軟體即服務）形式輸出至國際，希望在未來五年將OneDegree業務網絡覆蓋五大洲。

郭彥麟又透露，下半年即將在港推出醫保，以及覆蓋非同質化代幣（NFT）、證券型代幣、一般加密貨幣等數碼資產的保險，力爭在2025年時晉身全港非人壽保險公司首三位。

郭彥麟表示，今次B1輪融資獲新鴻基公司 （00086） 、AEF大灣區創業基金，以及6 名現有投資者參與，完成此輪融資後，公司已累計獲得超過7,000萬美元（約5.46億港元）融資。他透露，部分資金會用作擴充團隊，例如招攬醫療專家、網絡保安人才等，現時公司已在香港、新加坡、台北及深圳設立辦公室，希望未來12個月將員工總數由現時150人倍增至300人。

郭彥麟：香港做得好 步向國際是大趨勢

OneDegree去年4月正式在港開業，郭彥麟透露，現時平台付費用戶超過9萬人，月增幅超過35%，續保率超過90%。郭彥麟笑言，「香港做得好，走向國際是大趨勢」，而公司早前已嘗試將核心技術輸出至海外保險企業，結果反應良好。他認為，隨著互聯網進入3.0時代，更多傳統公司樂於伙拍創新企業，而OneDegree亦希望賦能（enable）傳統保險公司，聯手加快行業轉型。

問及海外市場對保險科技要求會否有所不同，郭彥麟指出，香港、日本、韓國等地投保率高，如何提升現有客戶體驗成為市場焦點，而東南亞等地的人均收入較低，當地較流行銷售微型保險，故對保險科技要求有所差異。

創企市場呈現K型反彈 對上市持開放態度

對於新冠肺炎疫情有否影響融資難度，郭彥麟形容，創企融資市場仿如股票市場，市場呈現K型反彈，他解釋，好的股份受追捧，同樣地專注產品發展、符合市場需要、具良好業務指標的創企取得融資並不難，「（投資者）開出支票甚至更大」。

近期GOGOX、商湯科技、DayDayCook 等港產創企相繼申請上市，郭彥麟笑言，樂於看到很多香港早期創企上市，郭彥麟透露，早前也收到投資銀行接觸，問及公司會否有興趣SPAC上市，「不過未來兩年希望專注將產品做好做大」，對上市持開放態度。

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編輯：李哲毅