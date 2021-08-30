▲ 【冠軍分析師】張憶東：港股「政策底」初顯 提出五大投資機會

興業證券全球首席策略分析師張憶東發表研究報告指，港股的「政策底」初顯，同時，港股將繼續受益於中概股回歸和新經濟企業IPO，外資持倉也逐步從中概股向港股轉換。張憶東認為，應把握港股底部區域，耐心逢低佈局，隨著監管層加強與市場溝通以及後續政策優化，外資有望逢低增持中國優質資產，並提出五大投資機會。

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張憶東指，互聯網作為港股市場的中流砥柱，監管風險雖尚未消除，但近期的政策降低了極端悲觀預期。興業證券判斷互聯網作為中國的競爭優勢不會輕易被廢棄，政策預期在四季度有望改善，並相信網絡遊戲管理、數據安全等方面的政策規範或處罰將逐步明朗。

他指，今年餘下時間儲局政策退出指引有望維持溫和，對金融市場衝擊有限。他又指，海外流動性沒有系統性風險，大國博弈背景下，中長期保持低利率、刺激經濟增長將是美國走出高債務泥潭的必由之路。

張憶東提出五大投資機會：

1）繼續看好科創長牛的大方向，掘金港股的先進製造，包括新能源車產業鏈、科技硬件、傳統製造業升級、新能源電力運營商。

2）能夠順應共同富裕大時代的「消費+」，例如物管商管、生物醫藥、體育鞋服、家電等。

3）服務科創長牛的金融機構，長期受益於中國經濟新趨勢以及社會財富向權益資產的配置，包括港交所 （00388） 及券商股。

4）互聯網估值已經是價值股水平，處在築底階段，壓制情緒的政策不確定性會隨著政策落地以及時間逐步消化，根據受政策不同影響，將出現盈利能力和估值框架的重塑。其中，遊戲與廣告行業存在較大預期差，宜關注騰訊 （00700） 等；反壟斷打破二選一的限制，京東 （09618） 及拼多多（美：PDD）相對受益。

5）地產、水泥、銀行等傳統行業裡尋找「不死鳥」，適合擅長投資「類債券資產」的配置型資金，不適合普通投資者做交易。

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編輯：袁諾曦