【港股本周展望】美團、恒大系業績放榜　專家料港股受制26500點　留意四大因素

▲ 美團、恒大系業績放榜 專家料港股受制26500點 留意四大因素

業績期將迎來尾聲，科技股美團 （03690） 及網易 （09999） 於周一（30日）公布中期業績。同日，銀行股中國銀行 （03988） 、中銀香港 （02388） 、農業銀行 （01288） 也齊公布半年表現。

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中國恒大 （03333） 債台高築，近日已接連出現出售資產套現消息。恒大、恒大汽車 （00708） 及恒騰 （00136） 此前已發盈警。恒大汽車及恒騰會於周一公布半年業績，恒大則於周二（31日）發布中期業績，除了留意虧損，宜重點關注公告會否提及最新負債狀況，以及未來如何處理債務及商票逾期等事宜。

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港股後市宜留意四大因素

港股即將踏入9月，須留意4大因素︰1）9月儲局議息會議、2）內地監管最新進展、3）人行會否再降准、4）疫情及國際政治局勢。

嘉實國際行政總裁及首席投資官關子宏表示，內地政策風險未減退，中美緊張關係或再升級，認為港股9月維持震盪格局，由於科技股累跌多時，料大市會出現「階段性的技術反彈」，但反彈難以持續，估值向上修復仍需時。同時，美股居高不下，若因應貨幣政策走勢、疫情甚至地緣因素影響出現回調，港股不能置身事外。

光銀國際研究部主管林樵基預期，在平台經濟整頓下，監管消息幾乎每日出現，難言大市完全消化了監管風險，預期港股將在500至1,000點內上落，恒指反彈至26500點水平或見頂。

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編輯：袁諾曦