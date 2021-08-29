【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據　儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

▲ 緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

美國聯儲局主席鮑威爾表明啟動縮減買債需要更多強勁的就業數據，市場緊盯本周公布的非農就業數據。市場對8月就業數據的預期較低，料俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位新增65萬個，至於美國勞工部勞動統計局的非農就業人口報告，則預期新增78.7萬。

另外，本周亦會公布多項數據，包括首領失業救濟金人數、8月失業率及平均時薪等。

鮑威爾支持今年收水，並非加息訊號，看【下一頁】

儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，若8月非農就業人口增幅在85萬至100萬個，認為有足夠理由支持收水行動。

不過，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）指，鮑威爾對通脹的描述過於輕描淡寫，是誤判當前的風險形勢，認為通脹的風險比主席認知更嚴重。

美股高企，上周五納指及標指齊破頂。道富環球首席投資策略師Michael Arone表示，企業盈利強勁一直是市場上漲的最大推動力，助投資者忽略Delta病毒蔓延、美國從阿富汗撤軍等的擔憂。目前美股牛市的勢頭仍然相當強勁，但市場並沒有直綫上升，未來重點關注特定風險為第三季業績及企業對明年的看法。他又指，9月、10月股市偏淡，料市場會更波動。

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編輯：袁諾曦