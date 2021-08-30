▲ 【美團業績】美團點評今放榜 多間券商績前降目標價 料社區團購拖累次季轉蝕

美團點評 （03690） 今日發布次季成績表，外界關注反壟斷調查、提高外賣送餐員佣金以及社區團購業務放緩等議題，此前多間大行亦趁績前下調美團目標價。綜合市場估計，美團次季收入按升71.3%至423.57億元（人民幣，下同）；列帳虧損約52.51億元，去年同期賺22.10億元；經調整虧損為40.43億元，去年同期賺27.18億元。

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摩根大通在今月中旬已發表報告指，美團在應付監管上明顯領先於部分同行，原因是市場已開始討論潛在反壟斷罰款對財務的影響，外賣騎手福利或會增加，以及社區團購業務放緩等，一定程度上為投資者消除不確定因素。但該行稱，社區團購業務擴張放緩，加上未來整體潛在市場變得不明朗，故將目標價由400元降至300元，維持「跑贏大市」。

瑞信：對美團下半年展望審慎

瑞信上周發表報告，將美團目標價由374元削至313元，維持「跑贏大市」評級。瑞信預計，美團次季收入按年增74%至430億元，但考慮到公司期內投資社區團購業務美團優選，料整體經調整虧損約37億元。

瑞信預期，外賣業務收入按年增60%；到店及酒店旅遊業務收入按年升88%；新業務經調整虧損或擴大至98億元，當中約70億元來自美團優選。瑞信指出，內地當局要求企業須保障外賣騎手權益，加上部分地區疫情或影響到店及酒店旅遊業務，美團優選增長較慢等，未來仍需投資網約車業務，對下半年展望審慎。

高盛料下半年車手成本增 外賣訂單EBIT下跌

同樣上周發表報告的高盛則將目標價由364元降至312元，維持「買入」評級。高盛稱，次季收入按年增長70%至421億元。該行提到，美團外賣訂單按年增長54%，高於同業餓了麼的50%，期內收入亦升45%，每張訂單的經調整EBIT為0.5元，但高盛預期，因車手成本增加及季節性因素，下半年每張訂單經調整EBIT會下降，長遠來看，隨社區保障逐步落實，明年第四季每張訂單的車手成本，將會較2020年第四季增加1.3元。

高盛指出，市場焦點將在監管消息，新業務的投資策略，特別是網約車及美團優選，以及競爭情況等。高盛將美團2021至2023年收入分別降1%、維持不變及升3%。

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編輯：李哲毅