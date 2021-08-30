▲ 【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期 外賣經營溢利近24.5億人幣 將引入無人機減輕騎手負擔

美團 （03690） 今日發布次季成績表，期內收入增77.0%至437.59億元（人民幣，下同），勝預期；列帳虧損約33.57億元，勝預期的虧損52.51億元；經調整虧損為22.17億元，好過市場預期的虧損40.43億元。

美團提到，今年4月市場監督總局根據《反壟斷法》對公司展開相關調查，相關調查仍在進行，公司會積極配合國家市場監督管理總局的調查。集團現階段無法預測相關調查的情況或結果，公司可能會被要求改變其商業慣例及╱或被處以高額罰款。

業務分部方面，餐飲外賣收入約231.25億元，按年增59.0%，分部經營溢利約24.47億元，按年增95.2%；到店、酒店及旅遊收入約86.02億元，按年增89.3%，分部經營溢利約36.64億元，按年增93.7%；新業務及其他收入約120.32億元，按年增113.6%，分部經營虧損約92.38億元，按年擴大5.3倍。

美團持續改善外賣業務的規模經濟 分部經營利潤率增至10.6%。

美團指，繼續改善餐飲外賣的規模經濟，促使公司能夠實現穩健增長及更高效率，今年次季餐飲外賣業務交易金額按年增長59.5%至1,736億元；餐飲外賣日均交易筆數按年增長58.9%至3890萬筆；經營利潤率則由8.6%進一步改善至10.6%。

美團在業績報告多次感謝外賣騎手，並表示，已推出多項計劃及措施，以改善外賣騎手的整體福利，此外集團會通過「站長培養計劃」幫助外賣騎手優化長期職業發展路徑。公司又稱，未來將無人配送車和無人機融入配送網絡，進一步減輕外賣騎手的負擔，幫助他們提高配送效率。美團又稱，將繼續為生態系統的所有參與者創造更大價值，並促進整個社會的「共同富裕」。

社區電商依然是最重點投資領域

美團稱，社區電商業務美團優選依然是季度最重點的投資領域，公司進一步擴大了地域覆蓋，並加深了對低綫市場的滲透。經營虧損率則繼續改善4.8個百分點至負76.8%。

外界關注反壟斷調查、提高外賣送餐員佣金以及社區團購業務放緩等議題，此前多間大行亦趁績前下調美團目標價。

美團周一早上表現反覆，但午後升幅擴大，收報228.4元，升1.51%。

內地網約車平台大戰打起 美團打車7月訂單數按月增三成，看【下一頁】

摩根大通在今月中旬已發表報告指，美團在應付監管上明顯領先於部分同行，原因是市場已開始討論潛在反壟斷罰款對財務的影響，外賣騎手福利或會增加，以及社區團購業務放緩等，一定程度上為投資者消除不確定因素。但該行稱，社區團購業務擴張放緩，加上未來整體潛在市場變得不明朗，故將目標價由400元降至300元，維持「跑贏大市」。

瑞信：對美團下半年展望審慎

瑞信上周發表報告，將美團目標價由374元削至313元，維持「跑贏大市」評級。瑞信預計，美團次季收入按年增74%至430億元，但考慮到公司期內投資社區團購業務美團優選，料整體經調整虧損約37億元。

瑞信預期，外賣業務收入按年增60%；到店及酒店旅遊業務收入按年升88%；新業務經調整虧損或擴大至98億元，當中約70億元來自美團優選。瑞信指出，內地當局要求企業須保障外賣騎手權益，加上部分地區疫情或影響到店及酒店旅遊業務，美團優選增長較慢等，未來仍需投資網約車業務，對下半年展望審慎。

高盛料下半年車手成本增 外賣訂單EBIT下跌

同樣上周發表報告的高盛則將目標價由364元降至312元，維持「買入」評級。高盛稱，次季收入按年增長70%至421億元。該行提到，美團外賣訂單按年增長54%，高於同業餓了麼的50%，期內收入亦升45%，每張訂單的經調整EBIT為0.5元，但高盛預期，因車手成本增加及季節性因素，下半年每張訂單經調整EBIT會下降，長遠來看，隨社區保障逐步落實，明年第四季每張訂單的車手成本，將會較2020年第四季增加1.3元。

高盛指出，市場焦點將在監管消息，新業務的投資策略，特別是網約車及美團優選，以及競爭情況等。高盛將美團2021至2023年收入分別降1%、維持不變及升3%。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【大行報告】美團公布業績前高盛先降目標價 預期投資者有三大關注重點

【互聯網監管】內地三部門召開會議 平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標、美團升近7%

【互聯網監管】美團反壟斷調查傳將罰款10億美元、股價升7% 大和：減監管風險

編輯：李哲毅

＊＊＊

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你