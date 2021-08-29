【華融危機】中國華融去年巨虧1029億元 槓桿比率高達1333：1

▲ 停牌5個月的中國華融公佈去年業績，錄得巨額虧損1029億元人民幣。

停牌近5個月的中國華融 （02799） 今日公佈2020年全年、2021年上半年業績，如早前盈警預告，中國華融去年全年淨虧損高達1029億元（人民幣，下同），收入總額為765億元，按年減少32%。

中國華融在業績公告中多次提及賴小民案，董事長王占峰在致辭中表示：「由於原黨委書記、董事長賴小民激進經營、無序擴張導致公司嚴重偏離主責主業，2020年，公司全面審視評估經營資產風險，確認信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了重大影響，這是公司發展史上永遠要汲取的慘痛教訓。」

穆迪再降中國華融評級 惠譽反將評級觀察轉至「正面」【下一頁】

值得留意是，中國華融去年的資本充足率由2019年的15.29%跌至4.16%，槓桿比率則由9.2：1急劇擴大至1333：1。截至去年底，中國華融的資產規模約1.64萬億元，較2019年的1.7萬億元有所下降，負債總額約1.58萬億元，按年增加2.3%。去年全年其資產負債率達到96.1%。

王占峰指，中國華融去年「堅持回歸主業，用於擔當國家隊、主力軍責任」，加快風險資產處置，他稱「非主業、無優勢的非金子公司調整基本完畢，國際業務條線完成管理整合，金融子公司牌照佈局優化進展順利」。他稱，集團有能力、有條件、有信心繼續深入貫徹落實各項工作部署，圍繞國家對資產管理公司功能定位，按既定戰略持續推進化險瘦身，加快主業轉型步伐，加快存量風險攻堅，增強內生發展動力。

中國華融同時公佈今年上半年業績，收入微增0.8%，錄得461億元，純利約1.58億元，按年減少25%。其中，不良資產經營業務、金融服務業務依然是收入的主要來源。資本充足率由去年底的4.16%改善至6.32%，槓桿比率由1333：1下降至37.1：1。

相關文章：

【華融危機】信達、東方、長城列入下調觀察名單 穆迪：評估是否獲極高政府支持

【華融危機】中信集團據報承接財政部所持中國華融股份 牽頭注資500億元