【華融危機】中國華融去年巨虧1029億人幣、繼續停牌　董事長：可能再增戰略投資者（第二版）

▲ 停牌5個月的中國華融公佈去年業績，錄得巨額虧損1029億元人民幣。

停牌近5個月的中國華融 （02799） 今日公佈2020年全年、2021年上半年業績，如早前盈警預告，中國華融去年全年淨虧損高達1029億元（人民幣，下同），收入總額為765億元，按年減少32%。另外，華融待滿足復牌條件，將繼續停牌，直至進一步通知。

中國華融同步公布，今年上半年收入微增0.8%，錄得461億元，純利約1.58億元，按年減少25%。

中國華融在業績公告中多次提及賴小民案，董事長王占峰在致辭中表示：

由於原黨委書記、董事長賴小民激進經營、無序擴張導致公司嚴重偏離主責主業，2020年，公司全面審視評估經營資產風險，確認信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了重大影響，這是公司發展史上永遠要汲取的慘痛教訓。

華融早前公布，獲中信等5家戰略投資者入股，王占峰在周一聲稱，目前還有很多投資者對華融實力有信心，對注資表達興趣，當中包括外資企業，會繼續與相關投資者溝通和對接，可能會有額外戰略投資者加入。

中信、國壽資管等五大戰略投資者入股，可見【下一頁】

穆迪再降中國華融評級 惠譽反將評級觀察轉至「正面」【下一頁】

值得留意是，中國華融去年的資本充足率由2019年的15.29%跌至4.16%，槓桿比率則由9.2：1急劇擴大至1333：1。截至去年底，中國華融的資產規模約1.64萬億元，較2019年的1.7萬億元有所下降，負債總額約1.58萬億元，按年增加2.3%。去年全年其資產負債率達到96.1%。

至今年6月底，資本充足率由去年底的4.16%改善至6.32%，槓桿比率由1333：1下降至37.1：1。

華融總裁助理楊佩稱，公司去年全面評估風險，合理充分地減值，並整體規劃風險資產的清收處置工作目標和方案，制定未來3至5年的處置計劃，提升風險化解成效。

王占峰指，中國華融去年「堅持回歸主業，用於擔當國家隊、主力軍責任」，加快風險資產處置，他稱「非主業、無優勢的非金子公司調整基本完畢，國際業務條線完成管理整合，金融子公司牌照佈局優化進展順利」。

他稱，集團有能力、有條件、有信心繼續深入貫徹落實各項工作部署，圍繞國家對資產管理公司功能定位，按既定戰略持續推進化險瘦身，加快主業轉型步伐，加快存量風險攻堅，增強內生發展動力。

中國華融表示，自4月1日上午9時正起於香港聯交所暫停買賣，待公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

（第二版更新業績發布會內容）

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