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美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職

環球社會熱點 08:05 2021/08/30

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極端組織ISIS-K上周四（26日）於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，包括13名美軍等多人死傷。美國政府公布13名殉職美軍名單，一名女中士事發前於社交媒體上載手抱嬰兒的溫馨照片，但卻成為她的遺照。

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阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰 【下一頁】

以下為美國政府公布的13名殉職美軍名單

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23歲海軍陸戰隊中士妮科爾·吉（Nicole Gee）來自加州，她於2017年加入美軍海軍陸戰隊，擔任維修後勤人員。

妮科爾·吉本月21日曾在社交媒體Instagram上載一張照片，相中的她束起髮髻穿上軍裝，在喀布爾機場抱著一名嬰兒，神情專注而小心翼翼。她在帖文中表示：「我熱愛這份工作。」（I love my job.）

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妮科爾·吉上周於Instagram發布最後一張照片，顯示她手持一把槍駐守機場支援撤離行動，稱她要護送撤離人員上機。

《華盛頓郵報》引述妮科爾·吉的父親指，女兒最初的志願是要成為一名航空管制員，但她因為心律不正未能圓夢。父親形容她是個專注及完美的人，在學校表現出色，從來都不會令父母擔心。

責任編輯：鄭錦玲

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