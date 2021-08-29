  • 29°C
香港時間 : 2021829日 (日) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診

環球社會熱點 19:22 2021/08/29

分享：

美國疾控中心公布個案研究，指美國加州有未接種新冠疫苗的小學教師，出現新冠肺炎病徵仍堅持回校上課，甚至在面授課程期間除低口罩朗讀，結果全班有半數學生確診新冠肺炎。美國疾控中心指，上述個案反映接種新冠疫苗及佩戴口罩的重要性。

感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）公布一宗個案，指加州馬林縣（Marin County）有未接種新冠疫苗的小學老師，5月中已出現新冠肺炎病徵。但她未有即時進行病毒檢測，更如常返校上課兩日。

雖然學校規定在室內場所必須戴口罩，但這名老師未有理會，甚至當著全班學生除低口罩朗讀課文，最終班上一半學生都感染Delta變種病毒（印度首先發現），連同部分其他班別的學生及學生家人共26人受感染。

按照確診學生的課室座位分布，距離這名女老師最近的學生感染風險也是最大。據悉，校内僅有兩名教職員無接種新冠疫苗。

拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月 【下一頁】

研究人員指，個案反映未接種新冠疫苗的人士更容易感染Delta變種病毒，特別是未有資格接種疫苗的幼童。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，證據表明為所有人接種新冠疫苗、佩戴口罩、增加室內通風、保持社交距離等多重措施，能預防新冠病毒在學校傳播。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
今日
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
今日
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
2021/08/28
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
【新冠疫苗】確診現血栓機會較打疫苗大 英國研究發現
2021/08/27
【新冠疫苗】確診現血栓機會較打疫苗大 英國研究發現
【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危
2021/08/26
【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危

你可能感興趣

【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
今日 19:45
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
今日 18:36
【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
18:04 2021/08/28
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
疫情 傳染病 美國 加利福尼亞 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎疫情 老師

上一篇文章

【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物

下一篇文章

喀布爾機場爆炸183人死 拜登警告隨時再有恐襲（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍
感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間20:00）
【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升
【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升