加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診

美國疾控中心公布個案研究，指美國加州有未接種新冠疫苗的小學教師，出現新冠肺炎病徵仍堅持回校上課，甚至在面授課程期間除低口罩朗讀，結果全班有半數學生確診新冠肺炎。美國疾控中心指，上述個案反映接種新冠疫苗及佩戴口罩的重要性。

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美國疾控中心（CDC）公布一宗個案，指加州馬林縣（Marin County）有未接種新冠疫苗的小學老師，5月中已出現新冠肺炎病徵。但她未有即時進行病毒檢測，更如常返校上課兩日。

雖然學校規定在室內場所必須戴口罩，但這名老師未有理會，甚至當著全班學生除低口罩朗讀課文，最終班上一半學生都感染Delta變種病毒（印度首先發現），連同部分其他班別的學生及學生家人共26人受感染。

按照確診學生的課室座位分布，距離這名女老師最近的學生感染風險也是最大。據悉，校内僅有兩名教職員無接種新冠疫苗。

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研究人員指，個案反映未接種新冠疫苗的人士更容易感染Delta變種病毒，特別是未有資格接種疫苗的幼童。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，證據表明為所有人接種新冠疫苗、佩戴口罩、增加室內通風、保持社交距離等多重措施，能預防新冠病毒在學校傳播。

責任編輯：郭麗明