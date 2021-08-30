  • 32°C
香港時間 : 2021830日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房業績】萬科：與恒大有接觸但無實質合作　半年少賺一成、半日跌逾5%

股市 12:32 2021/08/30

分享：

【內房業績】萬科：與恒大有接觸但無實質合作　半年少賺一

萬科 （02202） 公布上半年業績，歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元（人民幣，下同），按年下跌11.7%，不派中期息。期內，萬科營業收入1671.1億元，按年升14.19%。萬科上半年整體利潤率18.22%下跌5.92個百分點，當中房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點至18.04%，物業服務的利潤率升3.09個百分點至17.46%。

萬科管理層指出，上半年淨利潤下跌主因銷售規模增長有限、毛利率下降稍快及轉型業務的影響，又預期未來兩年毛利率仍會受壓。

市場早前傳出萬科曾與恒大物業 （06666） 洽談，惟最終因價格等問題，退出收購。萬科總裁祝九勝在周一業績記者會上表示，過去萬科與恒大 （03333） 在項目層面有合作，最近幾個月與恒大有接觸及探討，但目前沒有實質的合作。

問及泰禾的進展，祝九勝表示，萬科有一個小組與泰禾密切聯繫，符合條件會履約。他又提到，集團收購了藍光發展（滬：600466）的三個項目，處正常開發節奏中。

萬科周一半日跌逾5.3%，現報21.1元，成交2.28億元。萬科A股（深：000002）更跌6.5%，半日報19.55元人民幣。

華潤置地半年核心盈利增18%，增派中期息0.208元，看【下一頁】

碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣，料毛利率將逐步改善，看【下一頁】

萬科指出，圍繞「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，中央在金融、土地、市場監管等領域連續出台政策，各地按照長效機制要求也不斷嚴格調控。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度、「促進房地產與實體經濟協調發展」的政策方向連續、穩定，倒逼企業轉變發展模式。房地產行業正在發生深刻變局。萬科實施不動產開發、經營、服務並重戰略。

此外，萬科財務及資金狀況良好，在首季末已順利回歸綠檔，即各項指標符合重點房地產企業資金監測和融資管理規則要求，截至6月底止，淨負債率為20.2%，持有貨幣資金1952億元，遠高於短期借款及1年內到期有息負責843億元，剔除預收款項的資產負債率為69.7%。

未來展望方面，祝九勝表示，長周期增長存在，但行業的遊戲規則正在發生變化，萬科不會過於追求規模，將規模及速度視為唯一目標，反會在規模和效益之間權衡，堅持穩字當頭。

（第二版加入管理層言論）

【業績｜內房股】中海外上半年基礎盈利增10.9%　派中期息每股45港仙

【業績｜內房股】旭輝上半年多賺7%息10分人幣　料今年底「三道紅綫」全部達標

【業績｜內房】綠地香港上半年純利按年增46%　不派中期息

記者：譚志偉

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　
00：50 - 外圍市況速報　鮑威爾稱不急於加息
02：05 - 外圍市況分析　鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點
06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析
10：05 - 科技指數見底了嗎？
13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？
21：04 - 港股開市前市況速報
22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）
24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析
29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析
32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析
35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析
39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析
43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析
44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析
46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析
50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析
52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析
54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析
56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析
58：28 - 港股開市後市況速報
01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析
01：02：05- 財經日誌提提你

7：00《ET財經早點1分鐘》

藍光發展（滬：600466） 港股 傳統經濟股 萬科企業（02202） 業績公布

上一篇文章

【業績│食品股】日清食品半年少賺4.2%、不派息　擬斥最多1.2億元回購股份

下一篇文章

【新股IPO】商湯科技：中國收緊科技監管制度成上市主要風險之一　無法量化影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈14%
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈14%