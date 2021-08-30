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【內房業績】萬科少賺1成　開發項目利潤率跌6.02百份點　早段跌逾5%

股市 09:39 2021/08/30

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【內房業績】萬科少賺1成　開發項目利潤率跌6.02百份點

萬科（02202）公布上半年業績，歸屬於上市股東的淨利潤為110.47億元（人民幣，下同），按年下跌11.7%，營業收入1671.1億元，按年升14.19%，不過，房地產開發項目利潤率下降6.02個百份點，至18.04%，物業服務的利潤率升3.09個百分點，至17.46%，整體利潤率18.22%，下跌5.92個百分點，不派中期息。

萬科周一（30日）低開3%，至9時39分，最新報21元，跌5.8%。

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萬科指出，圍繞「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，中央在金融、土地、市場監管等領域連續出台政策，各地按照長效機制要求也不斷嚴格調控。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度、「促進房地產與實體經濟協調發展」的政策方向連續、穩定，倒逼企業轉變發展模式。房地產行業正在發生深刻變局。萬科實施不動產開發、經營、服務並重戰略。

此外，萬科財務及資金狀況良好，在首季末已順利回歸綠檔，即各項指標符合重點房地產企業資金監測和融資管理規則要求，截至6月底止，淨負債率為20.2%，持有貨幣資金1952億元，遠高於短期借款及1年內到期有息負責843億元，剔除預收款項的資產負債率為69.7%。

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記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 萬科企業（02202） 業績公布

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