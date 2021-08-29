各國撤離阿富汗進度 英法宣布結束撤離

美軍周二（31日）撤軍阿富汗的限期逼近，塔利班表示準備全面接管喀布爾機場，並於機場一帶加強部署。各國加快速度撤離阿富汗下，英法宣布已結束撤離行動。

阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰 【下一頁】

塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站 【下一頁】

美國

美軍會繼續於喀布爾的撤離行動至周二。但美國國防部強調，他們於最後數日會優先安排美軍和軍事裝備撤走。

美國政府自塔利班佔領喀布爾以來，已安排5,400名美國公民撤離阿富汗，目前尚餘大約350名美國公民滯留當地。

英國

英國最後一班撤僑航班已於上周六（28日）飛離開喀布爾，宣布撤離行動結束。英國國防部指出，英國過去兩周已安排超過1.5萬人撤離阿富汗。

法國

法國上周五（27日）表示已完成撤僑行動，已安排近3,000人撤離阿富汗，包括超過2,600名阿富汗民眾。

意大利

意大利上周五結束撤離行動。該國安排5,011人撤離，其中4,890人屬阿富汗人，包括1,301名婦女及1,453名兒童。

澳洲

澳洲在喀布爾機場上周四（26日）發生恐襲前，已安排最後一班航班撤離阿富汗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，該國已安排4,100人撤離，包括3,200名澳洲公民及持有澳洲簽證的阿富汗人。

但莫里森承認，部分持有澳洲簽證的人仍滯留阿富汗，但他不清楚具體人數。

德國

德國上周四（26日）已結束撤離行動，該國安排5,347人撤離阿富汗，包括超過4,100名阿富汗人。德國外交部發言人上周五表示，約300名德國公民仍然留在阿富汗當地。

加拿大

加拿大上周四結束撤離行動，已安排約3,700名加拿大公民及阿富汗人撤離當地。

責任編輯：鄭錦玲