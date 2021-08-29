  • 29°C
香港時間 : 2021829日 (日) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

各國撤離阿富汗進度 英法宣布結束撤離

環球社會熱點 18:54 2021/08/29

分享：

美軍周二（31日）撤軍阿富汗的限期逼近，塔利班表示準備全面接管喀布爾機場，並於機場一帶加強部署。各國加快速度撤離阿富汗下，英法宣布已結束撤離行動。

阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰 【下一頁】

塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站 【下一頁】

  • 美國

美軍會繼續於喀布爾的撤離行動至周二。但美國國防部強調，他們於最後數日會優先安排美軍和軍事裝備撤走。

美國政府自塔利班佔領喀布爾以來，已安排5,400名美國公民撤離阿富汗，目前尚餘大約350名美國公民滯留當地。

  • 英國

英國最後一班撤僑航班已於上周六（28日）飛離開喀布爾，宣布撤離行動結束。英國國防部指出，英國過去兩周已安排超過1.5萬人撤離阿富汗。

  • 法國

法國上周五（27日）表示已完成撤僑行動，已安排近3,000人撤離阿富汗，包括超過2,600名阿富汗民眾。

  • 意大利

意大利上周五結束撤離行動。該國安排5,011人撤離，其中4,890人屬阿富汗人，包括1,301名婦女及1,453名兒童。

  • 澳洲

澳洲在喀布爾機場上周四（26日）發生恐襲前，已安排最後一班航班撤離阿富汗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，該國已安排4,100人撤離，包括3,200名澳洲公民及持有澳洲簽證的阿富汗人。

但莫里森承認，部分持有澳洲簽證的人仍滯留阿富汗，但他不清楚具體人數。

  • 德國

德國上周四（26日）已結束撤離行動，該國安排5,347人撤離阿富汗，包括超過4,100名阿富汗人。德國外交部發言人上周五表示，約300名德國公民仍然留在阿富汗當地。

  • 加拿大

加拿大上周四結束撤離行動，已安排約3,700名加拿大公民及阿富汗人撤離當地。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰
今日
阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰
塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站
今日
塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站
喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲
今日
喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
2021/08/28
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
美國助34孤身阿富汗童撤離 部分人已失父母
2021/08/28
美國助34孤身阿富汗童撤離 部分人已失父母

你可能感興趣

阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰
今日 18:25
阿富汗孕婦撤離航班上分娩 3萬呎高空誕女嬰
塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站
今日 18:35
塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站
喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲
今日 18:26
喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲
政治 地緣政治 軍事 阿富汗 美軍 美國 英國 法國 恐襲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間19:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍
感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間19:00）
【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升
【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升