【美元定期存款】美元半年定存最高息0.8厘 大小行憂美國收水先加息吸存

▲ 東亞罕有搶美元定期存款息，如推半年存息0.65厘，膺第2大高息。

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole的全球央行年會續放鴿，暗示暫不急於加息，但明言今年收水。可是，亦有分析指鮑威爾鴿派論乏驚喜，市場早已料儲局將採循序漸進策略，或於本港時間9月23日議息後才露口風，第4季先減買債規模，稍後才商討加息。

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雖然美國加息暫仍未有期，市料最快明年底，甚至可能須等到2023年才具備利率正常化的條件，但大小港銀近期已偷步加美元定期存款息，專家指對美元有需要者，不妨趁業界憂收水而搶閘加息吸存，先鎖定高息，博滙息雙賺。

東亞 （00023） 於上周三（8月25日）新推半年期美元定存享年息0.65厘，但高處未算高，富邦同日更提供相同存期的年息達0.8厘，一躍而成冠絕全城的息率。這兩行的門檻齊為等值50萬港元，且皆須全新資金等附帶條件。

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即使未有搶乘加息快車，但大行另闢戰線，放寬起存額，工銀亞洲則降門檻，從100萬港元削至10萬美元已享特惠息。

此外，專家指縱使美滙指數於上周五跌穿93大關，但相信升浪未完，綜合外電分析指，憧憬美國遲早加息、以及阿富汗亂局等，熱錢動輒湧入美元避險，可刺激美滙指數重上93.5今年高位。

然而，專家同時指美滙指數短期受制於延後減息，或需反覆下試至92.4才尋底，宜緊盯50天線的92.5技術位，若能企穩，年內仍有力見底反彈。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧預期，未來3個月美滙指數目標價為91.09，半年至1年約為93.28。

中資行專家則更樂觀，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，由於美國經濟數據表現仍然參差，聯儲局主席鮑威爾在央行年會，只在方向上提及儲局減少買債，卻在加息等政策避免在時間及具體措施上作出具體暗示。展望美元前景，預測美滙指數波動區間為91到94.5，年底目標為92.2。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪